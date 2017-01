Se prepara una marea rosa anti-Trump

“Cuando eres una estrella, ellas te dejan hacer, puedes hacerles lo que quieras”. Estas palabras de Donald Trump en el 2005, recuperadas por el ‘The Washington Post’ en un vídeo durante la campaña, pusieron en aprietos al candidato republicano. Su lenguaje vulgar, sus comentarios lascivos y su falta de respeto a las mujeres pusieron en pie de guerra a las feministas, que salieron a la calle cuando ganó las elecciones con carteles que rezaban ‘las manos fuera de mi coño’, en referencia a uno de los comentarios más lamentables de Trump.

Aunque el multimillonario pidió disculpas, alegando que hacía ya mucho tiempo de esas imágenes y que “esas palabras no reflejan” el Trump actual porque la campaña le ha cambiado, las estadounidenses no olvidan y no se fían del magnate.



Este sábado, un día después de la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, un grupo de mujeres se desplazará hasta Washington D.C. para protestar una vez más contra el machismo y la misoginia del magnate. Esta vez lucirán gorros rosas con orejas de gato. Es el bautizado como pussy hat, creado por una escritora californiana, Krista Suh, de 29 años.

Durante meses Suh ha estado tejiendo unos gorros rosas en la tienda Little Knittery de Los Angeles con un grupo de amigas, precursoras del movimiento ‘Pink Power’, y animando a las asistentes a confeccionar su propio gorro siguiendo unos sencillos tutoriales disponibles en la página web Pussy Hat Project. La idea es crear una auténtica marea rosa que simbolice el rechazo hacia el nuevo presidente. Se espera que asistan a la marcha más de 60.000 mujeres.