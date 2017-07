El policía que secuestró un helicóptero en Venezuela reaparece en otro vídeo

Óscar Pérez, el policía venezolano que la semana pasada secuestró un helicóptero militar desde el que ametralló el ministerio del Interior y lanzó granadas contra el Tribunal Supremo, ha reaparecido en un nuevo vídeo en que llama a la oposición a seguir con las manifestaciones contra el presidente, Nicolás Maduro.

Pérez, en paradero desconocido desde que realizara ese ataque, aparece en el vídeo con la bandera venezolana a su espalda y afirma que "el momento de despertarnos ha llegado. Manténganse firmemente movilizados en la calle".

El policía explica que han estado varios días "desconectados" y asegura que "lo que hicimos fue dañar estructuras como el ministerio del Interior y la Corte Suprema. No ha habido daños colaterales porque no estaba previsto, porque nosotros no somos asesinos como usted, Maduro".