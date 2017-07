La policía de Minneapolis mata a una mujer que había pedido socorro

La policía de Estados Unidos, concretamente del estado de Minneapolis, ha acabado con la vida de una mujer australiana que había llamado pidiendo socorro tras oír ruidos en su casa este sábado.

El incidente se produjo cuando dos agentes de policía acudieron a socorrer a la mujer, Justine Damond, tras recibir una llamada de socorro a las 11:30 de la noche hora local. Damond, que iba a contraer matrimonio en agosto, daba talleres de meditación en el centro espiritual Lake Harriet.

NO HAY IMÁGENES

Según ha explicado el hijo de su prometido, la mujer llamó a la policía por unos ruidos que había oído en su casa pero terminó recibiendo los disparos de la policía. Los agentes implicados no llevaban las cámaras corporales encendidas en el momento del accidente y no se sabe con exactitud ni qué ni por qué pasó.

Los dos agentes han sido sancionados sin sueldo y las autoridades investigarán la posibilidad de que haya imágenes de lo ocurrido tomadas desde otros puntos. El hijastro de Damond ha asegurado que han matado a "su mejor amiga" y aún no sabe por qué.