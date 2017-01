Peña Nieto cancela el viaje a EEUU tras la amenaza de Trump por el muro

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este jueves que cancela el viaje que tenía previsto realizar el próximo 31 de enero a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

"Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", afirmó Peña Nieto en su cuenta de la red social Twitter.

Horas antes, el mandatario estadounidense había liquidado ese encuentro a través de un tuit en que le ha dicho a su homólogo mexicano que no vaya a verle si no está dispuesto a pagar el muro.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

En dos mensajes consecutivos, Trump escribe: "EEUU tiene 60.000 millones de dólares de déficit comercial con México. El NAFTA ha sido un acuerdo desequilibrado hacia una parte desde su inicio con cifras masivas de empleos y empresas perdidas. Si México no está dispuesto a pagar por el desgraciadamente necesitado muro, entonces es mejor cancelar el próximo encuentro".

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Horas después de que Trump firmara la orden ejecutiva para comenzar a construir el muro, Peña Nieto difundió un vídeo en que avanzaba que no pensaba sufragar esa construcción. "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", ha insistido Peña Nieto en un mensaje en vídeo.