Le Pen nombrará a un eurófobo primer ministro si gana las elecciones

La ultraderechista Marine Le Pen ha anunciado que el eurófobo Nicolas Dupont-Aignan, que sumó 1,7 millones de votos en la primera vuelta electoral del 23 de abril, será su primer ministro en caso de que venza la segunda vuelta del 7 de mayo ante el socioliberal Emmanuel Macron. En una conferencia de prensa conjunta, ambos han formalizado el pactoentre el Frente Nacional (FN), partido de Le Pen, y el movimiento soberanista Debout la France (Francia en pie), de Dupont-Aignan, antiguo miembro del partido conservador Los Republicanos.

Esta alianza se considera inédita en la historia del FN, un partido históricamente arrinconado por el resto al considerarlo xenófobo y antidemocrático .El líder de Debout la France y alcalde de Yerres, quien acabó como el sexto más votado el pasado 23 de abril al lograr 1,7 millones de sufragios (4,7 %), reconoció divergencias, sobre todo económicas (el euro y las tasas a las importaciones), pero muchas coincidencias, como el "amor a Francia".

"Invito a todos los franceses a que se unan para salvar a nuestro país. Hay un auténtico movimiento que crece", ha manifestado Dupont-Aignan.

"Nicolas Dupont-Aignan se trata de un patriota sincero y exigente. Él se ha mostrado capaz salir de la zona de confort", ha añadido por su parte la líder ultraderechista, quien cuenta con un 40 % de la intención de voto, frente al 60 % de Macron, apoyado por los partidos tradicionales socialistas y Republicanos (centroderecha).

Fillon y Mélenchon

Para Le Pen, habrá más apoyos en torno a su candidatura. Así, ha pronosticado que "muchos electores" que votaron al izquierdista Jean-Luc Mélenchon -obtuvo 7 millones de sufragios- y al conservador François Fillon -7,2 millones de votos-que acabarán por unirse a su proyecto. Ya la misma noche electoral, Fillo llamó a votar por Macron.

Mélenchon, en cambio, se mantiene en la ambigüedad. El viernes, el líder de La Francia Insumisa señaló que irá a votar, pero no precisó por quién, y tampoco dio a sus seguidores ninguna consigna al respecto."Los electores no me necesitan para decidir", estimó el líder izquierdista.