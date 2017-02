Le Pen arremete contra Macron, la prensa y los jueces

Marine Le Pen ha abierto la batalla contra el que, hoy por hoy, es su principal rival en la carrera hacia el Elíseo: Emmanuel Macron. Según el último sondeo de Odoxa, el ex ministro de Economía de François Hollande vencería a la candidata ultraderechista en la segunda vuelta, el próximo 7 de mayo, con el 61% de los votos.

Durante un mitin celebrado este domingo en la sala Zénith de Nantes,la presidenta del Frente Nacional (FN) ha vinculado a Macron con “el poder del dinero”, recordando su pasado como banquero de Rothschild, y le ha acusado, entre otras cosas, de pretender abrir la vía a la inmigración masiva.

"AUTOPISTA MIGRATORIA"

Para criticarle, Le Pen se ha apoyado en las propias palabras de Macron. El candidato de En Marcha ha confesado su admiración por la acogida que la Alemania de Angela Merkel ha brindado a 1,5 millones de refugiados y hace una semana calificó la colonización francesa de Argelia de “crimen contra la humanidad”.

“Probablemente para justificar la autopista migratoria que quiere abrir entre París y Argel”, ha proclamado Le Pen ante sus seguidores, a quienes ha informado de que, entre los apoyos del candidato centrista figura el presidente de France Terre d’Asile, asociación que vela por la aplicación del derecho de asilo en suelo francés.

LOS "LLORIQUEOS" DE LA PRENSA

Tras el lobi financiero y las asociaciones de inmigrantes, le ha llegado el turno a la prensa. Le Pen la ha atacado con virulencia, acusándola de haber “elegido su campo”. Pierre Bergé, accionista de ‘Le Monde’, y Patrick Drahi, dueño del semanario ‘L'Express’ y del diario ‘Libération’, han sido objeto de sus invectivas.

“Hacen campaña de manera histérica por el protegido Emmanuel Macron. Gritan defendiendo la libertad de prensa cuando se les critica y lloriquean por haber perdido la confianza del pueblo, que se vuelve hacia internet, algo que es legítimo, para informarse”, ha proseguido. Luego, ha puesto en duda la libertad de prensa.

AMENAZA A LOS JUECES

Fue ‘Le Monde’ quien reveló esta semana que Marine Le Pen se había negado a comparecer ante los policías que investigan un supuesto delito de desvío de fondos del Parlamento Europeo a través de un entramado de empleos falsos. La presidenta de la formación eurófoba asegura que la justicia está siendo instrumentalizada con el único fin de entorpecer su campaña electoral.

De ahí que lanzara una advertencia con aires de amenaza hacia los jueces “funcionarios”, a su juicio, a quienes el Estado “pide vigilar a los opositores”. “En unas semanas habrá desaparecido este poder político, pero estos funcionarios tendrán que asumir el peso de estos métodos ilegales y se juegan su propia responsabilidad”, les ha avisado.

“Los magistrados están para aplicar la ley, no para inventarla, no para contradecir la voluntad del pueblo, no para sustituir al legislador”, ha insistido durante un mitin dedicado básicamente a hablar del modelo de Estado fuerte defendido por el FN.

TERRENO HOSTIL AL FN

La presencia de Le Pen en Nantes, territorio hostil a la ultraderecha, estuvo precedida de disturbios violentos este sábado durante una manifestación en contra del Frente Nacional convocada por la Confederación General del Trabajo, la Unión Sindical Solidaria y Jóvenes Comunistas. La marcha degeneró y 11 policías resultaron heridos.

Este domingo, varios encapuchados han lanzado pintura a los autocares de los simpatizantes del FN y los alrededores del Zénith estaban fuertemente custodiados por un centenar de furgones antidisturbios.