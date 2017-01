La oposición venezolana abandona la mesa de diálogo con el Gobierno de Maduro

“El régimen no tiene palabra y sin garantías no tiene sentido llegar a 'acuerdos' con quien no tiene la menor intención de cumplirlos”. Con esa contundencia, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)decidió dar este jueves por terminada su participación en la mesa de diálogo con el Gobierno de Venezuela. Para la coalición opositora, el “experimento” iniciado a fines de octubre pasado “es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir”. De esta manera, la MUD se prepara otra vez para forzar desde las calles una salida electoral a la crisis política. Los opositores ya hicieron saber de su decisión al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“El régimen no tiene palabra y sin garantías no tiene sentido llegar a 'acuerdos' con quien no tiene la menor intención de cumplirlos”. Con esa contundencia, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)decidió dar este jueves por terminada su participación en la mesa de diálogo con el Gobierno de Venezuela. Para la coalición opositora, el “experimento” iniciado a fines de octubre pasado “es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir”. De esta manera, la MUD se prepara otra vez para forzar desde las calles una salida electoral a la crisis política. Los opositores ya hicieron saber de su decisión al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.