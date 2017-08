Obama lanza un sentido mensaje de paz tras los incidentes de Charlottesville

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha subrayado este domingo que "nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel", un mensaje que ha hecho público tras los incidentes por la cancelada marcha de supremacistas blancos y la muerte de una persona víctima de un atropello intencionado en una protesta antifascista en la localidad de Charlottesville, en el estado de Virginia.

"Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o su religión", ha asegurado el exmandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, acompañado por una foto en la que se le ve sonriendo frente a unos niños en un escuela infantil.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

"Las personas deben aprender a odiar y si pueden aprender a odiar, pueden ser enseñados para que amen", ha añadido Obama. "El amor llega con más naturalidad al corazón humano que su contrario", ha concluido Obama, antes de explicar que sus palabras son una cita de Nelson Mandela, el fallecido expresidente de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz.

Obama ha lanzado este mensaje horas después de la muerte de una mujer víctima de un atropello intencionado durante una marcha antifascista celebrada en Charlottesville. La marcha ha llegado después de la cancelación de una protesta racista convocada por supremacistas blancos para denunciar la retirada de una estatua de un general confederado.

