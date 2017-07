Nuevos enfrentamientos en la Explanada de las Mezquitas

Al menos 96 personas han resultado heridas en los disturbios en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén Este entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes cuando miles de musulmanes acudieron a rezar tras ser retiradas las medidas especiales de seguridad establecidas por Israel.

La Media Luna Roja informó de que decenas de personas fueron atendidas cerca la Puerta de los Leones (desde la que se accede a la Explanada) y también dentro del recinto, donde se desplegaron las fuerzas de seguridad israelíes, que efectuaron diversas cargas en las que emplearon abundante material antidisturbios.

Al menos cuatro de ellos fueron trasladados a un centro hospitalario, según el servicio de emergencias.

Inhuman! Israeli security forces threw stunt grenades at thousands of Palestinian crowds from above the Aqsa Mosquepic.twitter.com/Ly46NWje3b