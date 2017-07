Ningún iman acepta oficiar el funeral de uno de los terroristas del London Bridge

Khuram Butt, uno de los tres terroristas del London Brigde, ha sido enterrado en secreto después de que hasta 130 imanes se negaran a presidir el funeral. De 27 años, Butt estaba considerado el líder del grupo que, formado además por Rachid Reduane y Yusef Zaghba, arrollaron a varios peatones en el centro de Londres y después mataron y hirieron a otras personas en el mercado de Borough. El ataque tuvo lugar el pasado 4 de junio y el balance final fue de 8 muertos y 48 heridos. Los tres terroristas fueron abatidos a tiros por la policía.

Un pariente condujo el cuerpo de Butt a un cementerio cerca de la casa familiar en el este de Londres. La madre del joven no estuvo presente en el entierro y no se celebró ninguna ceremonia, informa el diario británico 'The Independent'.

FICHADO POR LA POLICÍA

Butt, padre de dos hijos y antiguo empleado del metro y de una cadena de comida rápida, estaba fichado por la policía y los servicios secretos británicos del M15. Incluso apareció en un documental que realizó el Channel 4 sobre yihadistas en el Reino Unido, donde se le ve con un grupo de radicales rezando junto a una bandera negra del Estado Islámico en Regent Park, en el centro de la capital británica.