La muerte de Liu Xiaobo no detiene la represión en China

Los disidentes son unos perdedores que malgastan sus vidas mientras China prospera, aclaraba ayer la prensa oficial. Tampoco la victoria por aniquilación física del contrario ha suavizado el discurso de Pekín. Los días posteriores a la muerte de Liu Xiaobo certifican que no habrá tregua ni compasión contra los que perturben al Partido Comunista. Nunca fue fácil el activismo político en China pero hoy bordea la pulsión suicida.

“Inhumano, insultante, vergonzoso y asqueroso”, tuiteó desde Alemania el artista y disidente Ai Weiwei después de la ceremonia funeraria de Xiaobo. Los policías de paisanos apabullaron en número al puñado de familiares y las cenizas fueron esparcidas en el mar. Una costumbre local, argumentaron las autoridades. No es nada descartable que Pekín pretendiera evitar una tumba física que imantara a sus seguidores en los aniversarios de su muerte. El hermano mayor de Xiaobo agradecía por tres veces ante las cámaras la “humanidad” y los “cuidados” del partido, prometía que todo se había desarrollado conforme a las instrucciones del finado y aludía al tratamiento médico como prueba de “la superioridad del sistema socialista”. La grotesca rueda de prensa del hermano forzado a alabar a los carceleros ridiculiza cualquier ensañamiento anterior y obliga a preguntarse si China cuenta con algún relaciones públicas que le evite algunos gramos de oprobio.

ARRESTO DOMICILIARIO

Perdida la batalla de Xiaobo, los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos se dirigen ahora a su heroica viuda Liu Xia. Las fotos del funeral la revelan consumida mental y físicamente y los amigos de la pareja han subrayado su preocupación. El arresto domiciliario que sufre desde 2010, a pesar de que nunca se han presentado cargos contra ella, la han empujado a la depresión. Sólo su visita mensual a la cárcel de Shenyang le procuraba algún incentivo. Los tenaces esfuerzos de Xiaobo para ser tratado en el extranjero cuando sabía su final inminente sólo pretendían salvar a su esposa de las garras de Pekín.

China se ha esforzado estos días en subrayar que la poetisa y fotógrafa de cabeza afeitada es una ciudadana libre pero sus amigos dicen lo contrario y los periodistas que se acercan a su domicilio del noroeste de la capital son expulsados por matones. No es probable que Pekín libere del yugo a la que podría relevar a su marido como icono de la lucha democrática y mucho menos que la deje aceptar el refugio ofrecido por Alemania.

El ultranacionalista diario 'Global Times' advertía a las fuerzas extranjeras de que no la “secuestrara” para sus guerras como hizo con su marido y no prorrogara la politización de un asunto interno. “Xiaobo se ha ido. Los poderes de Occidente y los disidentes en el exilio deberían dejar a Xia", terminaba en un editorial que glosaba también el crecimiento económico del 6,9 % del último semestre. El mensaje disuasorio es rotundo: los disidentes no sólo han de aceptar el martirio propio sino el de sus familiares.

LEGADO BORRADO

La disidencia política está desmoralizada y descabezada. A Xiaobo le faltaban tres años de condena y se esperaba que su liberación dinamizara al gremio, pero su muerte y el concienzudo borrado de su legado parece el mazazo definitivo.

Se cumplen ahora dos años de la brutal campaña contra los abogados de derechos humanos que castigó incluso a los que eran desdeñados por el resto de activistas como demasiado tibios. Con el importante Congreso del Partido Comunista asomando en octubre es descartable que la presión vaya a reducirse. Pekín igual censura a valerosos disidentes como Xiaobo que a Winnie de Pooh para evitar las caricaturas de su presidente, Xi Jinping.