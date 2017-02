Moore: "Estados Unidos está en pleno golpe de Estado"

El conocido director de cine estadounidense Michael Moore ha mostrado en su cuenta de Twitter su malestar por elnombramiento de Steve Bannon, el conocido y polémico jefe de campaña de Donald Trump, como jefe de estrategia y consejero principal de la Administración de Trump.

"Si todavía estás tratando de autoconvencerte de que no se está dando un golpe de Estado del siglo XXI, por favor, espabila!", escribe el cineasta en su cuenta de Twitter.

If you're still trying to convince yourself that a 21st century coup is not underway, please, please snap out of it https://t.co/uAz7o4BsvD