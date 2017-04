Los 'momentazos' de los primeros 100 días de la presidencia de Trump

La presidencia de Donald Trump, prometía ser una de las más polémicas de la historia de Estados Unidos. El magnate lleva 100 días en el poder y de momento no ha defraudado. Sus múltiples polémicas en redes sociales y algún que otro nombramiento turbio son tan sólo un par de ejemplos de decisiones del que promete ser uno de los presidentes estadounidenses más mediáticos.

SUS ESCÁNDALOS TUITEROS

Desde que es presidente, Trump ha emitido un total de 981 tuits, de los cuales una gran parte ha tenido que justificarlos a posteriori. Su perfil en la red social, gestionado por él mismo, ha sido un medio habitual para el magnate con el que lanzar acusaciones y sembrar la polémica. Sin ir más lejos, el quinto día de su mandato, el presidente puso en duda la legalidad de los votos asegurando que había habido un fraude en los registros. Según el mensaje del presidente, se habían dado casos de votos en dos estados y de muertos registrados.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017

even, those registered to vote who are dead (and many for a long time). Depending on results, we will strengthen up voting procedures! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017

Entre las múltiples acusaciones sin pruebas emitidas por Trump en esta red social, destaca otra, emitida en su 44 día de Gobierno, en la que aseguró, sin aportar ninguna prueba, que Obama le había pinchado los teléfonos durante la campaña. Además de escribir mal una de las palabras de la corta frase de menos de 140 caracteres ('tap', que significa pinchar en inglés, la escribió 'tapp'), en el mensaje Trump equiparó su situación al conocido caso de espionaje estadounidense 'Watergate'.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

Además de las acusaciones, las amenazas son otro tipo de mensaje recurrente en su perfil de Twitter. El pasado 11 de abril el presidente estadounidense escribió en su cuenta que "Corea del Norte busca problemas. Si China ayuda, será genial, sino, lo solucionaremos sin ellos". Para añadir solemnidad al mensaje, el magnate lo terminó con las siglas "U.S.A", en referencia a las iniciales de Estados Unidos, en inglés.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2017

MOMENTOS DELIRANTES

Hechos alternativos, atentados inventados o negaciones históricas han sido algunos de los momentos estelares de los primeros días del mandato de Trump. Kellyane Conway, una de las asesoras de Trump más polémicas, ha sido una de las mayores artífices de estos momentos. El tercer día de su presidencia, Conway habló, al más puro estilo orweliano, de ‘hechos alternativos’ al describir los números de asistencia a la inauguración utilizados por el portavoz del Gobierno Sean Spicer.

Tras ello, y todavía en la primera quincena de Gobierno, Conway se inventó un ataque terrorista, al que denominó 'Masacre de Bowling Green', para tratar de justificar el veto migratorio de Trump camuflándolo entre una larga lista de actos terroristas en el mundo.

Otra mentira, igualmente escandalosa pero esta vez ingeniada por los portavoces de la Casa Blanca, fue la emitida en plena tensión por losensayos militares norcoreanos. Según la Casa Blanca y el Pentágono, un grupo de ataque liderado por el portaviones Carl Vinson fue enviado hacia la península coreana para frenar los ensayos. Días más tarde se conoció que los aviones habían tomado justo la dirección contraria e iban camino de Australia para participar en unas maniobras militares.

Además, hace poco más de una semana, la polémica volvió a servirse cuando Spicer aseguró que “ni siquiera Hitler cayó tan bajo para usar armas químicas”, tras el ataque del régimen de Asad con gas sarín sobre la población Siria. En su comentario, Spicer pareció olvidar las cámaras de gas del Holocausto.

MOMENTOS DECISIVOS

De las muchas órdenes ejecutivas aprobadas durante estos poco más de tres meses de Gobierno, algunas han tenido consecuencias inmediatas sobre las vidas de miles de ciudadanos en los estados Unidos. En su octavo día de gobierno, Trump firmó el polémico decreto para prohibir temporalmente la entrada enEstados Unidos a los refugiados y a los ciudadanos de siete países musulmanes. Tras una oleada de movilizaciones y protestas en los aeropuertos, un juez federal bloqueó la medida.

Otro de los momentos tensos de su debut presidencial sucedió a los 25 días de ser investido, cuando Michael Flynn dimitió tras reconocer que no había dicho la verdad sobre sus contactos con Rusia. El FBI anunció semanas más tarde que había estado investigando los contactos entre la campaña de Trump y el Gobierno de Rusia, algo que no sentó nada bien a los estadounidenses.

Por último, y a pesar de que Trump ha protagonizado otros muchos momentos, en su día 79 de Gobierno el presidente estadounidense mandó lanzar el primer ataque de Estados Unidos contra el régimen sirio desde el principio de la guerra hace seis años.

El ataque fue justificado por dicho Gobierno como la "respuesta estadounidense y mundial" al ataque de Asad con armas químicasa la población civil siria. Justo una semana después, Estados Unidos lanzó en Afganistán una GBU-43/B, conocida como “la madre de todas las bombas”, para atacar objetivos del Estado Islámico.

MOMENTOS INQUIETANTES

La afición de Trump por los portales de noticias populistas le han causado algunas meteduras de pata desde los primeros días de su mandato. El décimo día de su presidencia, por ejemplo, Trump otorgó una silla permanente en el Consejo de Seguridad Nacional al director de Breitbart y principal estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon. La decisión, que fue duramente criticada porque el organismo no suele incluir a los asesores politicos, fue válida hasta la primera semana de abril en la que el director del medio digital, conocido por sus artículos machistas y racistas, fue destituido.

Durante una de sus rondas de contactos telefónicos, Trump amenazó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, con enviar alEjército a territorio mexicano para parar a "los 'bad hombres' allí abajo". tras la conversación, y la respuesta mexicana, Trump llamó otra vez a Peña Nieto para suavizar el tono de su relación.

Más allá de los nombramientos controvertidos, la diplomacia de Trump también ha sido la protagonista de algunos de sus momentos más decisivos. En su día 57 de mandato, Trump recibió a Merkel en la Casa Blanca. La falta de sintonía y la tensión era palpable desde el inicio de la reunión, en la que se generaron momentos tensos, como cuando Trump se negó a darle la mano a la cancillera alemana.

En cuanto a la relación con su vecino Canadá, esta tampoco ha terminado nunca de funcionar, hasta el punto en el que, hace unos días, Trump anunció aranceles en la importación de maderas blandas desde Canadá. La retórica proteccionista de su campaña empezó a tomar forma con unos aranceles que llegarán hasta el 23% y una amenaza en Twitter a los canadienses: "No lo toleraremos. Cuidado", escribió el magnate.