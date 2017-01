El ministro de Exteriores considera "una mala idea" suprimir la web en castellano de la Casa Blanca

Como era de esperar, la decisión de la Administración de Donald Trump de eliminar la web en castellano de la Casa Blanca no ha sentado bien en el Gobierno español. "Lamentamos que se haya suprimido la versión española. No es una buena idea, sobre todo en un país donde viven 52 millones de personas que hablan español", ha afirmado en Barcelona el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis.

Y como era de esperar, teniendo en cuenta la envergadura del autor de la ofensa, el Gobierno no piensa ir más allá de esa tibia condena. Así, preguntado sobre si el Gobierno español va a realizar alguna iniciativa ante el Gobierno de EEUU para que esa web se resitutya, el ministro ha dejado entender que no. "La gestión de la web de la Casa Blanca es cosa de la Casa Blanca", ha zanjado.

Incluso la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz., se ha pronunciado sobre la medida. En su cuenta de Twitter, la titular de la Junta de Andalucía ha escrito: "Trump retira el español de la web de la Casa Blanca: un desprecio a la comunidad hispana y un ataque intolerable a la segunda lengua en EEUU".

No han sido los únicos que ha opinado sobre la decisión del equipo de Trump. El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ha defendido que "la lengua resiste con sus hablante situaciones hostiles" como la que entiende supone la decisión del nuevo gobierno estadounidense de retirar el español de la web de la Casa Blanca.

Villanueva ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta supresión del español en la web es "muy negativa" pese a ser "un gesto esperable si se cumplían los vaticinios" anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. "En cualquier caso, ha sorprendido la rapidez con que se ha tomado la decisión, que es un paso atrás".

No obstante, para el académico el español tiene "una fortaleza comprobada estadísticamente" en Estados Unidos y este "intento de ponerle puertas al campo" no bajará el número de hispanohablantes. "La existencia de una web no hacía mas que reconocer un hecho muy importante", ha indicado, tras apuntar que el amplio uso del español se refleja con la existencia de una cadena como Univisión, la influencia de los Grammys o incluso la presencia de hispanos entre los políticos tanto republicanos como demócratas.

Previamente, Villanueva ha calificado en una entrevista recogida por Europa Press en la cadena Ser como "negativo, muy significativo y una regresión importante" la decisión de la Casa Blanca estadounidense.

MINORÍA MAYORITARIA



"Es muy significativo y negativo, sin duda alguna, pero la presencia del español en Estados Unidos es imparable: hay una minoría mayoritaria de mas de 50 millones de personas", ha señalado el director de la RAE. No obstante, ha matizado que todas esas personas no tienen "el español vivo", por lo que el cálculo final sitúa en torno a 37 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.

Esto sitúa al país norteamericano como el segundo con más hispanohablantes del mundo. Para Villanueva, esta decisión "limita" el acceso de los ciudadanos a que en su lengua le expliquen lo que pasa en su país y supone "una regresión importante" que recuerda un debate en Estados Unidos a finales de los 90 sobre 'English only'.