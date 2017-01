México extradita al 'Chapo' Guzmán a Estados Unidos en el último día de Obama

El Gobierno de Mexico ha entregado este jueves a primera hora de la tarde a las autoridades de Estados Unidos al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín 'el Chapo' Guzmán, según ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores mejicana. El Tribunal Supremo de México rechazó los recursos de los abogados del narcotraficante para impedir su extradición.

Guzmán ha sido trasladado en helicóptero desde el penal de Ciudad Juárez, localidad del norte de México fronteriza con El Paso (Tejas, EE.UU.), hasta el aeropuerto internacional de esa población, para partir en avión a Nueva York, donde ha llegado de madrugada.



'El Chapo' se enfrenta a numerosos cargos en Estados Unidos. Una corte de California lo acusa de tráfico de cocaína, mientras que otra de Texas le imputa este mismo delito, además de delincuencia organizada, asociación delictiva, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.

El Ministerio de Asuntos Exteriores mejicano aseguró el pasado mes de mayo, después de haber autorizado la extradición de Guzmán, que había obtenido la garantía de las autoridades de Estados Unidos "de que no se aplicaría la pena de muerte".



RECONOCIMIENTO A OBAMA



La extradición del capo un día antes de que Barack Obama entregue la Casa Blanca a Donald Trump, es un reconocimiento al primero por su cooperación y una advertencia al segundo de que la relación bilateral no se basa solo en economía y migración, en opinión del analista mejicano Federico Berrueto, informa Efe.

"El hecho que esto ocurra las últimas horas del gobierno de Obamaes una señal de un reconocimiento y cortesía a un Gobierno que concluye (en Estados Unidos) pero también es una llamada de atención al Gobierno que inicia", afirma Berrueto.

Para el experto, lo sucedido "hay que verlo en el marco del calendario político del país vecino" y en que "había una expectativa delpresidente Obama de que se produjera la extradición de uno de los criminales más buscados" del mundo.



MENSAJE A TRUMP



Por contra, "lo que México le está diciendo al señor Trump es que no se olvide de que hay temas de seguridad nacional de interés común sobre los cuales debe existir un entendimiento, que se necesita trabajar muy estrechamente, con mucho cuidado, mucho respeto. Entre esos temas se contaría "la seguridad nacional asociada al crimen organizado", ha ahondado Berrueto.

El experto opinó que "quizá el señor Trump no ha tenido la sensibilidad para pensar, que seguro sí tienen las agencia de inteligencia con las que se ha enfrentado, de que el tema delnarcotráfico no solo es el problema de las drogas, las armas, la violencia", sino también "del terrorismo". Tal vez no ha pensado "que los grupos terroristas pueden usar los cárteles de drogas como una forma de entrar" a Estados Unidos, ha enfatizado.



FUGA Y CAPTURA



El criminal fue recluido el 8 de enero de 2016 en la prisión del Altiplano, en el central Estado de México, tras su captura en su estado natal de Sinaloa seis meses después de que se fugara de ese penal a través de un túnel de 1,5 kilómetros.

En mayo del año pasado fue trasladado sin previo aviso a una prisión de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, lo que desató rumores sobre una inminente extradición del narcotraficante que fueron desmentidos por las autoridades. El Gobierno atribuyó el traslado de Guzmán a obras para reforzar la seguridad en el Altiplano y a una rotación de presos peligrosos.