'Marea violeta' global

Puede que en la historia de EEUU no haya habido un presidente que estrenara su mandato con una multitudinaria manifestación global contra lo que representa o ha anunciado defender durante su campaña electoral. Donald Trump no solo ha sido capaz de generar una gran animadversión dentro de su país, también fuera y ha solivantiatado el ánimo de grandes colectivos. La 'Manifestación de las Mujeres' es el más claro ejemplo de esa 'marea rosa'. Washington ha sido este sábado la punta del iceberg de ese movimiento, con una gran demostración de rechazo por parte de las mujeres -y hombres-, pero en todo el mundo se han producido muestras de rechazo por parte del colectivo femenino.



La ola contra Trump se inició en Oceanía. Miles de hombres y mujeres se congregaron en Sídney y Melbourne, en Australia, y en Wellington y Auckland, en Nueva Zelanda, para esta marcha, Las manifestaciones transcurrieron de forma pacífica, presididas por pancartas como 'Quita las manos de mi sangrante coño', parodiando a frases de Trump, o 'No vamos a volver directamente a los 50'.

La demostración feminista prosiguió por los países asiáticos. Medio millar de personas protestaron en Seúl y otras tantas lo hicieron en la víspera en Tokio. Unos 500 manifestantes surcoreanos y extranjeros marcharon por calles céntricas de la capital bajo lemas en los que reclamaban "igualdad" y "respeto", según recogieron los medios locales. En Tokio, una marcha similar fue organizada en la víspera con la participación de unas 400 personas. Los participantes se concentraron en el parque de Hibiya, en pleno distrito administrativo de la ciudad, y recorrieron unos dos kilómetros con consignas produjeron muestras de rechazo.



RECHAZO EN EUROPA



Las mujeres europeas también salieron a la calle. Lo hicieron en París y otras capitales europeas. En España, medio centenar de personas se concentraron frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para mostrar una 'solidaridad internacional' contra las políticas 'homófobas, xenófobas y racistas' de su gobierno. La secretaria del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha afirmado que Trump "no representa la voluntad de la mayoría" y ha señalado que solo es representante del 1% de la población con más poder. "Es homófobo y machista", ha asegurado y ha añadido que harán "todo lo posible" para que Trump "no esté mucho tiempo en la Casa Blanca".