Malala se gradúa en el instituto y abre cuenta en Twitter

"Mi último día en la escuela y mi primer día en Twitter". Malala Yousafzai, Premio Nobel de la paz, que ha exhortado esta semana a los dirigentes del G-20 a fomentar la educación, acaba de asomarse a Twitter, donde ha abierto una cuenta con ese primer mensaje.

Today is my last day of school and my first day on @Twitter [THREAD] — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

La activista de 19 años que ganó el Premio Nobel de la paz en el 2014, cuenta con 150.000 seguidores y en sus primeros mensajes ha lamentado que muchas mujeres en el mundo no pueda estudiar.

Graduating from secondary school (high school) is bittersweet for me. I'm excited about my future, but... 2/ — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

....I know that millions of girls around the world are out of school and may never get the opportunity to complete their education. 3/ — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

"Graduarme en la escuela secundaria es agridulce para mí. Estoy ansiosa por conocer mi futuro...Pero sé que millones de jóvenes al rededor del mundo no tienen acceso a la esuela y pueden no tener nunca la oportunidad de completa su educación", ha comentado en otro de sus primeros tuits.

Malala estudiaba en un instituto de la ciudad británica de Birmingham, donde halló refugio con su familia en 2012 después de sobrevivir milagrosamente a un ataque talibán en la región del Valle de Swat (Pakistán), su región de natal.

El autobús en el que viajaba fue detenido por dos talibán que preguntaron su nombre y abrieron fuego. La adolescente, que por aquel entonces contaba con 15 años, recibió balazos en el hombro y en la cabeza que la dejaron gravemente herida. Sobrevivió de milagro. Tras su recuperación se convirtió rápidamente en un icono de la lucha por el derecho a la educación de las niñas.

Dos años más tarde fue condecorada con el Nobel de la paz, junto al indio Kailash Satyarthi, por su lucha en contra de la opresión infantil y a favor del derecho de todos los niños a la educación. Es la persona más joven que jamás ha recibido este galardón.