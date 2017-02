Natalia Fernández Montes desearía que todo lo que ha vivido estas últimas semanas fuera una pesadilla atroz, pero no lo ha sido. Natalia es la hija del empresario español Roberto Fernández Montes, asesinado y descuartizado en la ciudad de Buenos Aires el pasado 24 de enero a manos de su esposo, Santiago Corona. “Hasta ese momento fue un persona impecable”, dijo Natalia refiriéndose al momento en el que su marido estafó a su padre. “Esto es una película de terror, me han arruinado la vida”, aseguró a la televisión argentina.

“Lo que hicieron con mi padre es una atrocidad”, aseguró Natalia, casada con Corona desde hacía siete años y tras cinco de noviazgo. Corona era un hombre “compulsivo” y “muy obsesivo en el orden” según la hija de la víctima. Aún y así, su meticulosidad no fue siempre infalible, pues Natalia se enteró de que Corona había estafado a su padre, dueño de una empresa dedicada a las excavaciones en obras de construcción. Tras enterarse, Natalia quiso divorciarse, pero Corona la amenazó con quitarle la custodia de sus hijos haciendo referencia a sus relaciones familiares con miembros de las Fuerzas Armadas.

Según contó Natalia, su padre había establecido una relación particular con Corona. “Mi padre necesitaba el rol masculino en la empresa por detalles de la obra. Mi marido era como el hijo varón que no tenía. Confió demasiado en él e incluso llegó a darle el PIN de la cuenta bancaria”. El yerno del empresario sabía hasta dónde guardaba los ahorros. Aun y así, y después de descubrir el engaño que había llevado a cabo, Natalia asegura que jamás le había dado "indicios de que podría hacer semejante atrocidad”.

“Como mi papá no aparecía, fui con mi marido a la casa de él. En un principio, yo vi en las cámaras a mi marido, pero fue tal su negación que no lo reconocí”, ha asegurado Natalia. El domingo, Natalia recibió una llamada de su hermana Giselle, “estás comiendo con el asesino”, le comunicó. Por entonces la policía ya había puesto en marcha su detención.

LAS CÁMARAS LO CAPTARON TODO

Fernández Montes murió en su apartamento, en el coqueto barrio de Caballito de la capital argentina, el pasado sábado. Su cuerpo fue encontrado calcinado y seccionado en la localidad bonaerense de Cañuelas, a 61 kilómetros de donde vivía. Los autores quisieron que el cadáver “desapareciera”. Las cámaras de seguridad del edificio grabaron el momento en que se intentaba consumar el engaño. Corona y un hombre apodado “el mecánico” son los que aparecen en la filmación. Quisieron simular una desgracia y dejaron huellas evidentes. Se los ve cargando un bulto envuelto en sábanas manchadas de sangre. La cámara los sigue mientras lo arrastran y se dirigen a un auto. En la escena siguiente introducen al cadáver en el baúl del auto que estaba estacionado en la cochera del edificio, y que luego sería encontrado incendiado en otra zona de la periferia bonaerense.

“El mecánico es culpable, no tengo ningún tipo de dudas. Estoy pidiendo que vuelva a la cárcel”, dijo la hija sobre la otra persona que aparece en las imágenes. “No sé por qué me señalaron a mí, yo no tengo nada que ver. Con Santiago nos unió, lastimosamente, un camión”, se defiende el mecánico César Ricardo Arce López, quien ha recuperado su libertad. Se lo acusó de ser el hombre que acompaña a Corona. Pero luego la investigación determinó que el cómplice del principal imputado es un carnicero paraguayo llamado Pedro Ramón Fernández, quien en la actualidad se encuentra prófugo.