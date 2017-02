'Lie lie land'. Una grafitera emula la 'tierra de las mentiras' de Trump y May

Ryan Gosling y Emma Stone se han encumbrado como protagonistas del musical 'La la land'. Ahora, la grafitera Bambi, cuya identidad real se desconoce, ha hecho un juego de palabras con el título de la película, transformándolo en 'Lie lie land' ('La tierra del miente, miente') y ha recreado a ambos protagonistas bailando acaramelados pero con las caras de Donald Trump y Theresa May. La pintura ha aparecido este miércoles en la localidad de Islington, en el norte de Londres.

La relajada relación con la verdad está marcando el mandato de Trump, que no ha dudado en difundir noticias falsas para beneficio propio. Incluso su asesora Kellyane Conway ha asegurado que la nueva Administración estadounidense no miente si no que hace referencia a "hechos alternativos".