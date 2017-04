Kenizé Mourad: "Erdogan es el fascismo total"

Hace 30 años, la periodista francoturca Kenizé Mourad convirtió en un éxito mundial ‘De parte de la princesa muerta’, la historia de su familia (su madre era nieta del sultán otomano Murad V, califa y comendador de los creyentes, y su padre un nabab indio). Ahora se publica una edición conmemorativa del libro y días atrás visitó el festival literario Mot, en Olot, donde habló de la relación entre oriente y occidente. Y del “fascista” Erdogan, el “apartheid” de Israel, la “criminal” Arabia Saudí cuyos millonarios están tras el Estado islámico, el avance de Le Pen (estas elecciones no son las suyas aún, cree, pero dentro de cinco años…)

¿Qué explica el éxito de su libro, aparte de la peripecia de su madre?

No lo digo por vanidad, pero me alegra que sea un clásico. Tenía algo de exótico pero no es un libro orientalista, es un libro muy político. Era la primera vez que se se explicaba el imperio otomano desde el interior de la familia de los sultanes. Yo quería dar una visión equilibrada de Turquía. Intenté mostrar que Turquía tiene dos piernas, una otomana y otra kemalista. Aunque ahora tiene muchos problemas diferentes.

Esa tercera pierna, Erdogan... ¿Cuál es su modelo de Turquía?

El fascismo. El fascismo total, con todos sus signos. Ya hace años dije que Turquía se estaba convirtiendo en la Alemania de los años 30. Ahora ya no hay libertad de prensa, la información está confiscada, la justicia ya no existe, se encarcela a los magistrados, hay 40.000 personas en la cárcel y 150.000 destituidas, profesores, rectores… Están destruyendo todos los contrapoderes democráticos. Y a las empresas que no están a su favor. El problema es que es una persona inteligente y en los últimos años ha tomado medidas a favor del pueblo por las que la burguesía turca nunca se interesó: carreteras, hospitales, una red caritativa… Hay dos Turquías, la Turquía blanca y la Turquía negra, la población de Antatolia, no necesariamente muy religiosa pero sí tradicional, despreciada por la Turquía blanca. Y hoy se están vengando. Ahora la prensa habla del golpe de hace unos meses, pero todo empezó en el 2013, a partir del momento en que se descubrió el asunto enorme de corrupción de la familia de Erdogan y la venta de petróleo del Estado Islámico por su hijo. Un diplomático turco me dijo hace poco que irá hasta el final, porque está en juego su vida.

¿Pero mientras mantenga cerrada la puerta a los refugiados, Europa…?

Europa no quiere ver lo que está haciendo Erdogan o no quiere decirlo, a causa de los emigrantes. Erdogan chantajea a Europa con los inmigrantes. Los retiene, y amenaza con dejarlos ir. Los intelectuales turcos están extremadamente decepcionados con Europa, porque en lugar de ayudarlos a condenar el fascismo le deja hacer. Este personaje despreciable dijo hace unos días que si Europa sigue insultando a Turquía ningún ciudadano europeo estará seguro en las calles. ¡Es una amenaza directa! En Turquía hay violencia contra la gente a la que él señala. Europa se equivoca. Ya se equivocó Occidente interviniendo en Libia porque quería crear un divisa panafricana, en Siria porque se acercaba demasiado a Rusia, en Irak por el petróleo… Por culpa nuestra tenemos millones de refugiados.

¿Cómo está asimilando la sociedad turca a los refugiados sirios?

Empieza a haber mucha tensión. Hay cuatro millones de refugiados, pero las tres cuartas partes de ellos no están en campos. O montan pequeñas empresas o trabajan por la mitad del dinero que los turcos. O Erdogan les da la nacionalidad fácilmente para conseguir votos. Empiezan a entrar en competición con los turcos de clases modestas.

El golpe, entonces, sería para Erdogan como el incendio del Reichstag para Hitler, ¿no? ¿Una oportunidad aprovechada o creada por él mismo?

Absolutamente. Había mucho descontento en el Ejército, con el que ahora también ha acabado. Creo que infiltró a su gente y dejó que las cosas pasaran para utilizarlas. La prueba es que el jefe del servicio secreto estaba al corriente, teóricamente solo lo avisó diez minutos antes… pero sigue siendo jefe de los servicios secretos. Ahora tiene el 'sí' en el referéndum, solo existe su punto de vista.

Pero tanto el kemalismo como Erdogan sí tienen algo en común: rechazar la pluralidad cultural de Turquía. En ese sentido, con el sultán estábamos mejor, ¿no?

Sí, la falta de tolerancia de Erdogan también existía con Kemal. Era un dictador ilustrado, pero el laicismo turco ha sido también de una intolerancia total. Como el francés. Pero uno lo hacía en nombre del progreso y Erdogan está convirtiendo a Turquía en uno de esos países peligrosos de Oriente Próximo. Es cierto que la Turquía otomana desde 1830 estaba muy abierta, se hablaba de la Pax Otomana, con distintas culturas. Aunque esos sultanes borrachos eran unos personajes... Hay que tener en cuenta que los turcos se hicieron musulmanes tarde, y mantuvieron prácticas sufís, con un islam muy abierto y mezclado.

Más un país de Oriente Próximo, o un régimen como los exsoviéticos de Asia Central.

En estos regímenes está presente el factor islámico pero también el nacionalismo, lo autoritario, la centralización. Creo que nunca en Turquía se aplicará una sharia como en Irán o Arabia Saudí, es imposible. Pero en cualquier caso sí un islam, por ejemplo, implantado en las escuelas.

En España tuvimos un nacionalcatolicismo…

Sí, quizá sea un nacionalislamismo. Que no tiene nada que ver con lo árabe: los turcos desprecian a los árabes.

Su bisabuelo, el sultán Murad V, fue califa (aunque solo durante tres meses). ¿Cuando ve utilizar el titulo de ‘califato’ por el Estado Islámico, ¿qué piensa?

Es una broma, casi. De todas formas los califas turcos usurparon el título tras conquistar Egipto. De hecho no lo empezaron a utilizar para tener influencia sobre todo el mundo musulmán hasta el siglo XIX, cuando ya tenían problemas. Pero volviendo a Baghdadi, nadie lo reconoce como califa. Ahora solo los reyes de Marruecos y Jordania podrían tener alguna legitimidad para reclamar el título. Pero los ingleses jugaron las cartas de forma hábil, como siempre, con una hipocresía absoluta, haciendo que Kemal aboliera el califato y dividiendo así al mundo musulmán.

Hablaba de la responsabilidad de Occidente. Y la de Arabia Saudí…

Criminal, criminal. Ahora el Gobierno tiene más cuidado, ahora son los príncipes, o empresarios, quienes financian el terrorismo. Y la doctrina wahabista de todos estos movimientos terroristas viene de Arabia Saudí, cuando fue condenada en su origen en Egipto como una herejía. El terrorismo necesita dinero, pero también una teoría construida.

Ha escrito mucho también sobre Israel y Palestina. ¿Qué opina de la polémica con el informe de una agencia de la ONU que calificaba de régimen de ‘apartheid’ a Israel?

Si hasta el presidente Carter escribió un libro con el título ‘Israel, país del 'apartheid’'… Y estoy totalmente de acuerdo.

Turquía, Israel… y Francia.

¡Una catástrofe total! Esta vez no ganará Le Pen. Quizá ganará Macron, que es el instrumento de las finanzas internacionales, así que la pequeña y mediana empresa caerá aún más y habrá más indignación. Y la gente cada vez se atreve más a decir que está a favor de Le Pen. Hoy creo que lo principal que impide a la gente votarla es que ha cometido el error de decir que quiere salir de Europa y del euro. La gente sabe que el franco caería y no podríamos pagar nuestras deudas, y le da miedo. Pero si cambia su discurso sobre la UE, o bien si Europa se rompe antes, creo que dentro de cinco años ganará. ¡Si hasta tengo un amigo que me dijo ayer que si no fuese judío votaría a Le Pen!