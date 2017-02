La justicia falla contra Trump y mantiene la suspensión del veto migratorio

La guerra entre Donald Trump y la justicia de Estados Unidos sube de intensidad. La justicia acaba de dar un nuevo varapalo al Ejecutivo de Trump al rechazar la medida cautelar para restablecer de forma urgente el veto a la entrada de inmigrantes al país que se solicitaba en la apelación presentada contra la decisión de un magistrado de reabrir las fronteras.

El Gobierno del presidente había iniciado formalmente el proceso para recurrir la decisión de un juez federal que el viernes pasado suspendió la aplicación del veto migratorioimpuesto por la Casa Blanca a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y a los refugiados de todo el mundo.

La notificación de apelación se presentó en nombre de Trump, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly; el secretario de Estado, Rex Tillerson; y los Estados Unidos de América. Todos ellos apelan ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito la decisión del 3 de febrero que "restringe la aplicación de parte de la orden ejecutiva del 27 de enero para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros", según la notificación presentada ante el tribunal.



LA SUSPENSIÓN DEL VETO SIGUE EN PIE



El documento comienza un proceso de apelación que, según expertos legales, irá seguido de una solicitud de suspender la decisión judicial que bloqueó el veto migratorio, y un informe con argumentos sobre por qué, a juicio del Gobierno, la Corte de Apelaciones debería concederles esa petición.

Por el momento, sigue en pie la decisión del juez federal James Robart, quien bloqueó este viernes la aplicación del decreto de Trump con efecto inmediato sobre todo el país, lo que ha obligado al Gobierno a restaurar miles de visados y a cambiar sus protocolos de actuación ante los inmigrantes anteriormente vetados.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!