La justicia amplía a los hijos de Fillon su investigación sobre los empleos ficticios

La investigación sobre los supuestos empleos ficticios de la mujer de François Fillon, un escándalo que compromete seriamente la supervivencia política del candidato conservador a las elecciones presidenciales, se ampliará también a sus dos hijos mayores.

Marie y Charles Fillon fueron contratados como asistentes parlamentarios entre el 2005 y el 2007, cuando su padre era senador. Según ‘Le Canard Enchaîné’, el semanario que ha destapado el asunto, entre los dos cobraron unos 84.000 euros.

Contrariamente a lo que dijo Fillon hace una semana en TF1, sus hijos no eran abogados, sino estudiantes de derecho, cuando recurrió a ellos ni lo hizo para “servicios puntuales”, sino con un contrato de por medio.

La ley permite a los parlamentarios contratar a familiares siempre y cuando sea para ejercer una actividad real, así que la justicia investigará si los empleos eran ficticios y si se cometió un delito de desvío de fondos públicos.

Para ello, los agentes de la Fiscalía anticorrupción procederán a interrogar a los hijos de Fillon en las próximas horas y no se descarta que registren las dependencias del Senado en busca de pruebas.

La sospecha de que el exprimer ministro de Nicolas Sarkozy, hasta hace una semana el gran favorito para ganar las elecciones en mayo, se ha enriquecido personalmente con dinero procedente de las arcas parlamentarias, ha arruinado su credibilidad, sobre todo porque se presentó ante la opinión pública como el campeón de la honestidad.

“¿Se imaginan al general De Gaulle imputado?”, dijo con crueldad en una ocasión para aludir al rosario de casos judiciales que salpican a Sarkozy. Esa frase se le ha vuelto ahora en contra.

Los sondeos reflejan el estropicio al situar a Fillon en tercer lugar, detrás del exministro de Economía Emmanuel Macron y sin opciones de pasar a la segunda vuelta de las presidenciales que se disputarán muy probablemente con la líder ultraderechista, Marine Le Pen, como principal rival. Incluso el recién elegido candidato socialista, Benoît Hamon, gana terreno en las encuestas.

BUSCAR UNA ALTERNATIVA

En este tormentoso contexto, cada vez son más las voces dentro del partido conservador que piden abiertamente buscar una alternativa. Alain Juppé, alcalde de Burdeos y segundo clasificado en las primarias que ganó Fillon el pasado noviembre, es uno de los nombres que suena como plan b, aunque él se niega a ser el recambio de urgencia.

También aparecen en las quinielas el joven senador François Baroin, un hombre próximo a Sarkozy, o Xavier Bertrand, presidente de Norte Paso de Calais, región que le arrebató a Marine Le Pen en diciembre del 2015.

Fillon, mientras, ha dejado claro que seguirá defendiéndose de lo que considera “una empresa de demolición” y que no renunciará a ser candidato a menos que sea imputado.

Este jueves, en un mitin celebrado en las Ardenas, ha reiterado su posición. “No soy ningún ingenuo. No se quiere hacer justicia sino darme caza y, más allá de mi persona, a toda la derecha para robarle su voto”, ha proclamado ante sus simpatizantes.

LA SOMBRA DE LA DUDA

Pero la sombra de la duda se extiende y cada día un nuevo dato aviva el fuego de la polémica. Este jueves ha sido el programa ‘Envoyé Spécial’ de France 2 quien anuncia tener las imágenes de una entrevista que Penelope Fillon, nacida en Gales, concedió en mayo del 2007 al diario británico ‘The Sunday Telegraph’.

“Nunca he sido la asistente de mi marido y tampoco me he ocupado de su comunicación”, dice la esposa del que entonces acaba de ser nombrado primer ministro de Nicolas Sarkozy.

El abogado de Penelope Fillon cree que la frase se ha sacado de contexto. “Lamento que mientras está en marcha un proceso judicial, frases aisladas y sacadas de contexto generen tal explotación mediática”, señala en un comunicado Pierre Cornut-Gentille.