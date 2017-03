Indignación en las redes por un selfi en el lugar del atentado de Londres

Una vez más, con el atentado de Londres vuelve la polémica recurrente de los selfis en mitad de la tragedia. La falta de sensibilidad mostrada por algún transeúnte en el escenario del ataque de Westminster en pleno trabajo de los equipos de socorro ha desatado furiosas reacciones en las redes sociales.

This image of this man taking a "selfie" makes me lose even more faith in humanity than I already had 💔🌎💔 #Westminster pic.twitter.com/UxU1NhAtN4

"La imagen de este hombre haciéndose un selfi me ha hecho perder aún más la fe en la humanidad", afirma este usuario de Twitter.

Unfortunately we live in world where taking a selfie topped the first aid list of how to help an injured person #westminster