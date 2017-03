El hiyab en Europa

El debate sobre el uso del velo islámico o hiyab en los países de la Unión Europea no es nuevo. Las prendas con mayor consenso para ser prohibidas son el burka, típica de Afganistán, que oculta completamente el cuerpo de la mujer, y el niqab, que solo deja al descubierto los ojos. En algunos países, como Francia, Bélgica y Holanda se ha prohibido el uso del velo integral en los espacios públicos, aunque con ciertas diferencias entre ellos. El hiyab, el pañuelo que cubre el cabello, está muy extendido en Europa, no así el niqab y el burka, cuyo uso es minoritario entre las musulmanas que residen en Europa.

España:

No hay ningún tipo de restricción en el uso del hiyab en nuestro país. En enero un tribunal de Palma de Mallorca dio la razón a Ana Saidi Rodríguez, una mujer musulmana que denunció a su empresa por impedirle llevar el hiyab en su puesto de trabajo. Trabaja en un mostrador cara al público en el aeropuerto. Tampoco se ha tomado ninguna medida contra el niqab o el burka, los dos velos integrales, a pesar de intentar prohibirlos en ciudades como Lleida o Reus.

Francia:

La separación entre estado y religión es uno de los principales pilares de la República laica francesa, el país de la UE con más musulmanes, unos cinco millones. Desde el 2004, está prohibido en las escuelas públicas francesas el uso del pañuelo islámico como también del crucifijo o de cualquier otro símbolo religioso. La prohibición no abarca, sin embargo, a las universidades. Desde el 2011, está prohibido el uso del burka o el niqab en los espacios públicos.

Reino Unido:

No existe ninguna ley que prohiba el uso del hiyab. Los tribunales tienden a proteger la libertad religiosa y el uso de símbolos confesionales. Las escuelas pueden, sin embargo, decidir su propio código de vestimenta. La extrema derecha, como el partido UKIP, ha presionado estos últimos años para que sean prohibidos todos los velos islámicos. En una reciente encuesta, el 57% de los británicos apoyaron la prohibición del burka.

Bélgica:

Las funcionarias no pueden llevar el hiyab de cara al público, pero solo en algunas ciudades del país. Respecto a los colegios (donde no está prohibido a las alumnas) su uso depende de la normativa de cada centro educativo. Bélgica fue el primer país de la UE en legislar contra el velo integral y desde el 2012, como en Francia, la ley prohibe vestir el burka o el niqab en los lugares públicos. No cumplir la ley está sancionado con multa o hasta siete años de cárcel.

Holanda:

No prohíbe el uso del hijab, aunque lleva varios años debatiendo el tema. Después de Francia y Bélgica, ha sido el último país de la UE en prohibir el uso del velo integral en los medios de transporte, enseñanza, sanidad y edificios oficiales.

Alemania:

Las autoridades de ocho los 16 estados federados que componen el país prohiben que las profesoras lleven hiyab en las escuelas. No sólo se prohibe el hijab sino también cualquier otro símbolo religioso. Otra cosa son las alumnas, que sí que pueden cubrirse el cabello si así lo desean. Según el Gobierno de Berlín, lo contrario atentaría contra la libertad religiosa. En el estado de Hesse, la prohibición del hiyab es extensiva también a las trabajadoras públicas.

Dinamarca:

La ley prohíbe a las jueces vestir con el velo islámico en los tribunales, pero también prohíbe llevar crucifijos y kipá o cualquier otro símbolo religioso. La extrema derecha está presionando al Gobierno para que la prohibición afecte también a las profesoras y al personal médico.

Austria:

Las autoridades están considerando prohibir el hiyab a las empleadas del estado. En enero, el Gobierno aprobó prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos, aunque la medida para entrar en vigor debe de ser aprobada por el Parlamento. La propuesta ha sido interpretada como una manera de frenar el avance de la extrema derecha. En Austria solo hay 150 mujeres que usen las prendas que le cubren todo el cuerpo.