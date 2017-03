"Había mucha sangre"

Han sido legión los testigos del ataque en las inmediaciones del Parlamento británico. Radoslaw Sikorski, profesor del Centro para Estudios Europeos de Harvard, ha visto cómo varias personas yacían heridas en la calzada del Puente de Westminster. "Un coche se ha llevado por delante al menos a cinco personas", ha constatado en Twitter, donde ha compartido un vídeo que documenta el momento.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ