Gibraltar denuncia que un barco militar español ha entrado en sus aguas territoriales sin permiso

Un barco militar español, el Infanta Cristina, ha entrado en las aguas territoriales de Gibraltar sin permiso, según ha informado el Gobierno del territorio británico tan solo un día después de la polémica originada por las negociaciones del 'brexit'.

Illegal incursion into #British #Gibraltar Territorial Waters by Spanish Navy patrol ship Infanta Cristina this afternoon. #BGTW pic.twitter.com/IkYadi8XNn