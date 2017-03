El FBI confirma que investiga los vínculos de Trump con Rusia

El director del FBI, James Comey, ha confirmado que la agencia investiga sobre la campaña del ahora presidente de Estados Unidos,Donald Trump, y sus posibles vínculos con el Gobierno ruso para interferir en los resultados de los comicios de noviembre pasado que le dieron la victoria.

Durante su declaración de apertura en la primera audiencia pública realizada en el Congreso sobre el asunto, Comey ha explicado que ha logrado autorización del Departamento de Justicia para confirmar dicha investigación. Según el jefe del FBI, se está indagando "en la naturaleza de las relaciones de individuos relacionados con el equipo de campaña de Trump y el Gobierno ruso para determinar si ha habido coordinación entre la campaña y los esfuerzos rusos".

SIN CONFIRMAR HASTA AHORA

Los medios estadounidenses ya habían informado de la existencia de esta investigación, que el FBI ni niega ni confirma habitualmente. Corney ha valorado en esta ocasión la necesidad de confirmarla debido "al interés público".

Horas antes de la audiencia pública del Congreso, Trump ha vuelto a negar en Twitter que su campaña se aliara con Rusia para interferir en las elecciones. Según Trump, "todo el mundo sabe" de la falsedad de esas acusaciones, "inventadas e impulsadas" por los demócratas para gestionar "una campaña terrible".

The Democrats made up and pushed the Russian story as an excuse for running a terrible campaign. Big advantage in Electoral College & lost!

James Clapper and others stated that there is no evidence Potus colluded with Russia. This story is FAKE NEWS and everyone knows it!