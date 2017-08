El éxito con los misiles de Kim Jong-un reduce las opciones de Trump de un ataque militar

Donald Trump prometió desde twitter que Kim Jong-un no lanzaría su prometido misil intercontinental o ICBM antes de fin de año. El reto lo ganó el líder norcoreano y le sobraron cinco meses. El segundo ICBM llegó esta semana y, según los cálculos más alarmistas, podría alcanzar Nueva York. La previsible respuesta estadounidense fue enviar bombarderos a sobrevolar la península coreana y culpar a China. La secuencia muestra la terquedad de Trump en repetir los errores que han llevado el enquistado conflicto norcoreano a su punto álgido.

Trump le prometió este fin de semana a su homólogo japonés, Shinzo Abe, que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger a sus aliados en la región. No ha aclarado cuáles pero ya hace meses que Washington coquetea con un ataque militar que teme todo el continente, y en especial sus aliados, por sus consecuencias devastadoras.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...