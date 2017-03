Escándalo en EEUU por la distribución de miles de fotos de marines desnudas

El Departamento de Defensa de EEUU está investigando la distribución masiva de fotografías de marines desnudas por parte de cientos de veteranos y miembros en activo de los Marines a través de las redes sociales, según han confirmado funcionarios de este cuerpo militar estadounidense.



Las primeras denuncias sobre el caso, que ha provocado un enorme escándalo en EEUU, fueron reveladas por The War Horse, organización sin ánimo de lucro de ámbito militar, y publicadas por la web Reveal. El autor del artículo, un veterano de los Marines, y varios miembros de su familia han recibido numerosas amenazas de muerte desde su publicación, según ha revelado The Washington Post.

Todavía no está claro cuántas personas están involucradas en el escándalo y cuántas fotos -cientos o posiblemente miles- han sido difundidas 'on line', pero el informe de The War Horse se centra en un grupo de Facebook de más de 30.000 miembros llamado Marines United (Marines Unidos). En enero, un enlace a un disco duro compartido con fotos de numerosas 'marines' en varias posturas sin ropa fue enviado al grupo, según el informe de War Horse. Las imágenes iban acompañadas de los nombres de las mujeres y su unidad de servicio, junto a comentarios despectivos y obscenos.

El disco duro compartido ya sido desconectado y el servicio de investigación criminal naval está investigando "incidentes relacionados con el grupo Marines United", ha declarado el capitánRyan Alvis, un portavoz del Cuerpo de Marines.

ANTIGUO CONTRATISTA

La persona que colgó el enlace fue un antiguo marine que trabajaba como contratista de Defensa, explicó un funcionario de los Marines bajo anonimato. Desde entonces, este contratista ya ha sido relevado de sus funciones.

Muchas mujeres soldado se han visto expuestas en este caso. Marisa Woytek, por ejemplo, supo que fotos suyas habían sido pirateadas de su cuenta de Instagram y colgadas en el grupo de Marines United en múltiples ocasiones en los últimos seis meses sin su consentimiento. "Aunque pudiera, nunca volvería a alistarme", afirma Woytek. "Ser acosada sexualmente en línea arruinó mi experiencia en el Cuerpo de Marines", añade.

ALUSIONES A AGRESIONES SEXUALES

Woytek ha explicado que fue advertida en las redes sociales por otras personas sobre las fotos pirateadas, y que se le mostraron los comentarios que las acompañaban, muchos de los cuales incluían alusiones a agresiones sexuales y violaciones.

Muchas de sus colegas han sufrido incidentes similares, ha afirmado Woyek, y se han mostrado reacias a denunciarlos por miedo a represalias de los miles de miembros de Marines United. Desde el reportaje de The War Horse, Woytek ha señalado que ella y otras "tenemos ahora una voz".

FALTA DE RESPETO

Este domingo, el oficial de mayor rango de los Marines, el generalRobert B. Neller, no se refirió directamente a la investigación sobre Marines United. "Cualquiera que se dirija a uno de nuestros marines, en línea o de otras maneras, de manera inapropiada, es desagradable y muestra una falta de respeto", afirmó en un comunicado. "Espero que los Marines den todo lo que puedan para ser los mejores seres humanos, compañeros y marines posibles".

Por la noche, legisladores estadounidenses empezaron a exigir una investigación. "Este comportamiento de marines y exmarines es degradante, peligroso y completamente inaceptable", afirmó Adam Smith, representante demócrata de mayor rango en el comité de servicios armados de la Cámara de Representantes. "Los hombres y mujeres militares que orgullosamente se ofrecen voluntarios para servir a su país no deberían tener que lidiar con este tipo de conducta reprensible", añadió.