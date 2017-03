Esta es la opinión de Trump sobre el error en la entrega del Oscar a la mejor película

Aunque ha tardado unas horas, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha acabado por pronunciarse sobre el error en la entrega del Oscar a la mejor película y lo ha atribuido a la fijación con criticar su persona del colectivo de actores y cineastas. En una entrevista a la web Breitbart , Trump ha asegurado: "Creo que están tan obsesionados con la política que no consiguieron actuar conjuntamente al final".

En opinión del nuevo presidente, "fue un poco triste. Le han quitado glamur a los Oscars. Yo ya no los siento como una noche muy glamurosa. Yo he estado en los Oscar. Había algo muy especial que ya no estaba, y después acabar de esa manera fue muy triste".



WEB DE BANNON



La web, que fue dirigida por Steve Bannon, la actual mano derecha de Trump, solo ha difundido unos extractos de la entrevista, que hará pública en su totalidad en las próximas horas.