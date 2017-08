Este es James Alex Fields, el autor del atropello mortal de Charlottesville

Las autoridades estadounidenses han acusado formalmente de asesinato en segundo grado a James Alex Fields Jr., de 20 años y natural de Ohio, como el presunto autor del atropello de este sábado en Charlottesville que causó un muerto y más de 20 heridos tras una marcha de supremacistas blancos.

Fields, de raza blanca, fue detenido poco después de arrollar a un grupo de personas que protestaban contra la marcha de blancos supremacistas "Unir a la derecha" (UTR, en sus siglas en inglés), que tuvo lugar por la mañana en la ciudad, y donde se produjeron violentos choques entre manifestantes y opositores a ellos.



James Alex Fields Jr, en una imagen de la policía, el 13 de agosto. / AFP

El joven veinteañero, residente en Maumee (Ohio), se encuentra detenido en la cárcel del condado de Albermarle-Charlottesville. El jefe de policía de la ciudad, Al Thomas, afirmó en rueda de prensa que el atropello fue un acto premeditado.

Breaking: White supremacist terrorist James Alex Fields Jr. rallied with Alt-Right Vanguard America Group https://t.co/WlAGsSPJC1 pic.twitter.com/SjZ4CSSrCq — ♀️ The Anti-Trump (@Im_TheAntiTrump) 13 de agosto de 2017

Fields fue detenido en los alrededores del incidente, y aunque inicialmente algunos perfiles 'on line' de la extrema derecha estadounidense clamaron que se trataba de un militante anti-Trump y seguidor radical del senador demócrata Bernie Sanders, basándose en una identidad falsa difundida por la web Reddit, James Alex Fields Jr. fue identificado posteriormente como el conductor del coche.

Símbolos ultras

Mientras todavía se especula sobre los motivos de Fields para cometer el criminal atropello, las fotografías que se han divulgado de él muestran que estuvo presente en la concentración de UTR junto a miembros de Vanguard America, grupo racista y derechista que ayudó a Jason Kessler a organizar la concentración. En una imagen de Facebook aparece con un escudo y un símbolo ultra muy popular entre los neonazis estadounidenses, rodeado de militantes de la extrema derecha. Vanguard America se apresuró poco después a negar que fuera miembro oficial del grupo.

La madre de Fields, Samantha Bloom, declaró al 'Toledo Blade', afiliado a la CNN, que el joven le comentó la semana pasada que iría a una concentración de la "derecha alternativa", pero no habló con él de política. "Le dije que fuera con cuidado... si iban a manifestarse, para asegurarse que lo hiciera pacíficamente", explicó al periódico. Más tarde contó a la agencia Associated Press que ella creía que la marcha era a favor del presidente Donald Trump, no de los supremacistas blancos.