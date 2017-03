Erdogan, la película

“Ahora se ven personajes del cine mundial como Superman o Spiderman, que nunca vivieron, en las camisetas de nuestros niños y a veces en los libros. ¡Pero tenemos nuestros propios héroesque están vivos!”. Uno de esos héroes es el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. O al menos, lo es para Ali Avci, productor de la película 'Reis' ('El jefe', en turco), una hagiografíasobre Erdogan que se estrena este viernes en las salas del país eurasiático, en plena campaña para el referéndum constitucional que podría dotar de más poderes al presidente.

“A pesar de lo que se piense, el presidente Erdogan no interfirió en el film”, detalla a la agencia de noticias gubernamental turca Anadolu el protagonista, Reha Beyoglu, que hace el papel de Erdogan en su edad adulta. La cinta repasa la vida del líder turco desde su infancia en el barrio obrero de Kasimpasa, en Estambul, hasta 1999, año en el que fue encarcelado durante cuatro meses por recitar un poema islamista. “Espero que haya una secuela”, apunta Beyoglu, quien explica que el rodaje duró tres meses entre Estambul, las ciudades noroccidentales turcas de Kirklareli y Bursa, y una reproducción del barrio estambulí de Erdogan recreado en Trikomo, en el norte de Chipre.

La encargada de dar vida a Emine Erdogan, mujer del jefe de Estado, ha sido Özlem Balci, quien aceptó el papel “sin siquiera pensarlo”. “La señora Erdogan es una mujer fuerte que puede resistir las adversidades y una de las mejores madres que he visto”, afirma Balci. La dirección de la obra, que dura 90 minutos, ha corrido a cargo de Hüdaverdi Yavuz.

EN PLENA CAMPAÑA

La película recorre también los años en los que Erdogan fue alcalde de la ciudad del Bósforo, entre 1994 y 1998, en los que ganó gran apoyo popular por sus proyectos contra la contaminación, el tráfico y, sobre todo, la ampliación del suministro de agua corriente. Pero la simple mención de la cinta a sus detractores despierta una mueca de asco, máxime en un momento en el que la campaña para aprobar en una consulta popular unas reformas constitucionales que dotarían a Erdogan de nuevos poderes ejecutivos está a pleno rendimiento.

No obstante –insiste el actor principal– “esta película no está filmada para hacer propaganda política”. La elección de los tiempos a la hora de estrenarla levantan las sospechas (y las cejas) de más de un opositor al “reis”. A pesar de no haber llegado a las salas hasta el 3 de marzo, sí hubo un preestreno el pasado 26 de febrero, coincidiendo con el 62 cumpleaños de Erdogan, el presidente, “el líder”, “el sultán”, y al que, para el público internacional, acaba de caerle un mote más: “el jefe”.