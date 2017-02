EEUU niega la entrada a un director de fotografía sirio que iba a la gala de los Oscars

Los servicios de inmigración de EEUU han negado la entrada al país de un director de fotografía sirio de 21 años, Khaled Khateeb, que pretendía acudir a la gala de los Oscars que este domingo se celebra en Los Ángeles, según avanzó la agencia Associated Press citando una correspondencia interna de la Administración de Donald Trump y publicaron luego otros medios estadounidenses.

Khateeb, voluntario de rescate que trabajó para el documental de Netflix 'White Helmets' (Cascos Blancos, en inglés), nominado en la presente edición de los Oscars, tenía previsto llegar a EEUU este sábado en un vuelo de Turkish Arlines procedente de Estambul. Sin embargo, EEUU se lo impidió al hallar "información derogatoria", una categoría muy amplia que, según AP, puede incluir desde la sospecha de vínculos terroristas hasta cualquier irregularidad con el pasaporte. Un alto funcionario citado por Efe explicó luego que "se le pilló usando un pasaporte obtenido de manera fraudulenta. Cualquiera debe tener un documento de viaje válido para viajar a Estados Unidos".

El director de fotografía pretendía volar a EEUU con un visado, pero las autoridades turcas le advirtieron esta semana de que necesitaba, además, otro requisito, un 'waiver' o dispensa, según AP. El incidente tiene lugar casi un mes después de que la Casa Blanca aprobara un polémico decreto, suspendido luego por la justicia,vetando temporalmente la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y rechazando la llegada de refugiados o inmigrantes sirios de modo indefinido.

SIN REPRESENTACIÓN SIRIA

'White Helmets', dedicada a los voluntarios de rescate en Siria, no va a tener pues representación siria en Los Ángeles. Al conocerse la orden migratoria de Trump, la productora del documental, Joanna Natasegara, lamentó que Raed Saleh, líder de los cascos blancos, y Khateeb, protagonista, no podrían acudir. Pese al bloqueo de los tribunales de esa orden, tampoco ha sido posible.

En declaraciones a la agencia AFP, Saleh explicó que él no participaría en la gala debido "a la carga de trabajo que hay por los bombardeos intensificados en las provincias de Damasco, Deraa y Homs".

La de los representantes de 'White Helmets' no será la única ausencia en los Oscars. El director iraní Asghar Farhadi, que también está nominado al Oscar a la mejor película de habla no inglesa por 'El viajante', ya advirtió de que no acudiría, aunque se lo permitieran, en protesta por la política del nuevo presidente de EEUU.