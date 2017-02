Dresslikeawoman: Trump pide a las empleadas de la Casa Blanca que vistan como mujeres

No hay día sin polémica de Donald Trump. No hay día en que las redes sociales se indignen con el presidente de EEUU. Este fin de semana ha trascendido que Trump ha pedido a las empleadas de la Casa Blanca que "vistan como mujeres". Naturalmente, no ha tardado en propagarse un 'hashtag', #dresslikeawoman en el que se están vertiendo todo tipo de reivindicaciones femenistas.

Según una fuente citada por 'Axios', un medio digital creado por el cofundador de 'Politico', el presidente Trump es muy exigente con el vestuario de sus empleados y empleadas. "Para él, si usted va a ser una persona pública, ya sea un abogado o su representante en las reuniones, entonces necesita mantener una cierta presencia", dijo sobre los varones.



SENTIRSE PRESIONADA



La fuente agregó que Trump realmente tiene una instrucción simple para sus empleadas femeninos: "Vestirse como mujeres". "Incluso si usted va en pantalones vaqueros, debe procurar mostrarse limpia y ordenada", explicó la fuente. Y añadió que muchas mujeres durante la campaña electoral se sintieron presionadas para usar vestidos "con el fin de impresionar a Trump".

Los usuarios de Twitter han empezado desde entonces a divulgar imágenes de sí mismas vestidas, claro, como mujeres, ya sea con un hijab, con uniforme de policía, con uniforme militar o con moda más o menos original. Siempre junto al 'hashtag' #DressLikeAWoman. La idea: lleva lo que quieras. Estos son algunos ejemplos: