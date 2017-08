Detenidas en Siberia dos integrantes del grupo ruso Pussy Riot

Dos integrantes del grupo ruso Pussy Riot han sido detenidas en la ciudad siberiana de Yakutsk tras participar el domingo en un acto para exigir la liberación del cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que cumple una condena de 20 años de cárcel en esa región.

Según el portal Mediazona, la detención de las activistas se produjo un día después de la protesta, durante la cual las Pussy Riot desplegaron una gran pancarta con las palabras "Free Sentsov".

Una de las detenidas, María Aliójina, publicó una imagen de la pancarta en su cuenta de Instagram y explicó que fue colocada en un puente a pocos kilómetros del lugar de la retención de Sentsov.

