La declaración íntegra de Theresa May al anunciar las elecciones anticipadas en el Reino Unido

"Acabo de presidir una reunión del Gabinete, en la que hemos acordado que el Gobierno convocará elecciones generales, que se celebrarán el 8 de junio.

Quiero explicar las razones de esta decisión, lo que ocurrirá después y la elección que deberá hacer el pueblo británico cuando vaya a votar en estos comicios.

El verano pasado, después de que el país votara por abandonar laUnión Europea, el Reino Unido necesitaba certidumbre, estabilidad y un liderazgo fuerte, y desde que me convertí enprimera ministra, el Gobierno ha dado precisamente eso.

A pesar de las predicciones de peligro financiero y económico inmediato, desde el referéndum hemos visto que la confianza de los consumidores sigue siendo alta, un número récord de empleos y un crecimiento económico que ha superado todas las expectativas.

LA NEGOCIACIÓN CON EUROPA

También hemos cumplido con el mandato que nos dio el resultado del referéndum. El Reino Unido está saliendo de la Unión Europea y no puede haber vuelta atrás. Y mientras miramos hacia el futuro, el Gobierno tiene el plan correcto para negociar nuestra nueva relación con Europa.

Queremos una asociación profunda y especial entre una Unión Europea fuerte y exitosa y un Reino Unido que sea libre de trazar su propio camino en el mundo. Eso significa que recuperaremos el control de nuestro propio dinero, nuestras propias leyes y nuestras propias fronteras, y seremos libres para hacer acuerdos comerciales con viejos amigos y nuevos socios en todo el mundo.

Este es el enfoque correcto, y es de interés nacional. Pero los otros partidos políticos se oponen. En este momento de enorme importancia nacional debe haber unidad aquí en Westminster, pero en cambio hay división. El país se está uniendo, pero Westminster no lo hace.

En las últimas semanas, el Partido Laborista ha amenazado con votar en contra del acuerdo que alcanzamos con la Unión Europea. Los liberaldemócratas han dicho que quieren llevar al Gobierno a un estancamiento. El Partido Nacional Escocés dice que votará en contra de la legislación que deroga formalmente la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Y los miembros no elegidos de la Cámara de los Lores han prometido luchar contra nosotros a cada paso del camino.

Nuestros oponentes creen que debido a que la mayoría del Gobierno es tan pequeña, nuestra determinación se debilitará y nos obligará a cambiar de rumbo. Están equivocados. Subestiman nuestra determinación de hacer el trabajo y no estoy dispuesta a permitir que pongan en peligro la seguridad de millones de trabajadores en todo el país.

Porque lo que están haciendo pone en peligro el trabajo que debemos hacer para prepararnos para el 'brexit' y debilita la posición de negociación del Gobierno en Europa.

"OPORTUNIDAD ÚNICA"

Si no celebramos elecciones generales, su juego político continuará y las negociaciones con la Unión Europea llegarán a su etapa más difícil en el período previo a las próximas elecciones programadas.

La división en Westminster pondrá en riesgo nuestra capacidad de hacer un 'brexit' con éxito y causará una incertidumbre y una inestabilidad perjudiciales para el país.

Por lo tanto, necesitamos unas elecciones generales y las necesitamos ahora, porque tenemos en este momento una oportunidad única mientras la Unión Europea acuerda su posición negociadora y antes de que empiecen las conversaciones detalladas.

Solo recientemente he llegado a esta conclusión, con reticencias.

Desde que llegué a ser primera ministra, he dicho que no debería haber elecciones hasta el 2020, pero ahora he llegado a la conclusión de que la única manera de garantizar la certidumbre y la estabilidad para los próximos años es celebrar estas elecciones y buscar su apoyo a las decisiones que debo tomar .

Y así, mañana presentaré una moción en la Cámara de los Comunes pidiendo una elección general que se celebrará el 8 de junio. Esta moción, tal como se establece en la ley, requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara de los Comunes.

Así que tengo un desafío para los partidos de oposición: ustedes han criticado la visión del Gobierno para el 'brexit', ustedes han desafiado nuestros objetivos, ustedes han amenazado con bloquear la legislación que presentamos al Parlamento.

Este es su momento para demostrar que no se oponen al Gobierno por su interés, para demostrar que no tratan la política como un juego.

Votemos mañana por la convocatoria de unas elecciones, vamos a presentar nuestros planes para el 'brexit' y nuestros programas para el Gobierno y luego, que la gente decida.

CONTRA LA INCERTIDUMBRE

Y la decisión que afronta el país será sobre todo de liderazgo. Será una elección entre un liderazgo fuerte y estable en el interés nacional, conmigo como primera ministra, o un Gobierno de coalición débil e inestable, encabezado por Jeremy Corbyn, apoyado por los liberaldemócratas –que quieren reabrir las divisiones del referéndum– y Nicola Sturgeon y el SNP.

Cada voto para los conservadores hará más difícil el trabajo para los políticos de la oposición que quieren detenerme. Cada voto para los conservadores me hará más fuerte cuando negocie para el Reino Unido con los primeros ministros, presidentes y cancilleres de la Unión Europea. Cada voto para los conservadores significa que podemos seguir nuestro plan para una Gran Bretaña más fuerte y tomar las decisiones correctas a largo plazo para un futuro más seguro.

Fue con renuencia que decidí que el país necesitaba estas elecciones, pero es con firme convicción que digo que es necesario asegurar el liderazgo fuerte y estable que el país necesita para afrontar el 'brexit' y más allá.

Así que, mañana, que la Cámara de los Comunes vote para unas elecciones, que todos presenten sus propuestas para el 'brexit' y sus programas para el Gobierno, y vamos a eliminar el riesgo de incertidumbre e inestabilidad y seguir dando al país el liderazgo fuerte y estable que demanda.