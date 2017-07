Daft Punk triunfa en el desfile militar del 14 de julio francés

El cierre del tradicional desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos ha tenido una sorprendente banda sonora: la orquesta ha interpretado un insólito pupurrí de temas del popular grupo francés de electrónica Daft Punk. Y no unos temas cualesquiera, sino temazos del rango de 'One more time', 'Harder better faster' y'Get lucky'.

El espectáculo, que incluía una vistosa coreografía, se ha llevado a cabo en la plaza de la Concordia, frente la tribuna presidencial. En las imágenes, se aprecia cómo el presidente norteamericano Donald Trump permanece impasible, como si no entendiera lo que sucedía, mientras a su lado, su homólogo francés, Emmanuel Macron, sonríe y mueve la cabeza con gesto cómplice, divertido, intentando esconder la euforia.

Militares e invitados acaban por no poder resistirse y siguen, con aplausos, el ritmo de la banda de música, formada porinstrumentistas de todos los ejércitos franceses, desde la guardia republicana, a los paracadistas, los artilleros y la legión extranjera.

Lógicamente, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Reacciones de admiración por lo irresistible y 'cool' del momento. Y también poniendo énfasis tanto en la cara inexpresiva de Trump como en la sonrisa pícara de Macron.

Surrealismo posmoderno, banda de guerra tocando un medley de Daft Punk frente a @EmmanuelMacron y @realDonaldTrump pic.twitter.com/QpzWBJqqBD — Edgar G Pichardo 💡 (@ElDeCreativo) 14 de julio de 2017