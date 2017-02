"Cualquier encuesta negativa es falsa", dice Trump

La guerra del presidente de EEUU, Donald Trump, con losmedios de comunicación no tiene visos de amainar. Antes al contrario. El último episodio de este conflicto se ha producido ese lunes cuando el mandatario, a traves de twitter, ha arremetido contra las encuestas aparecidas en la prensa y ha sentenciado: "Toda encuesta negativa es una noticia falsa, como los sondeos electorales de la CNN, ABC y NBC. Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y extema vigilancia".

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.