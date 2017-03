Críticas a una portada sexista del 'Daily mail'

La portada del tabloide británico 'Daily Mail' ha generado una oleada de indignación en las redes, tanto de políticos como del público en general por su sexismo. Junto a la imagen del encuentro de la primera ministra británica, Theresa May, y de la primera minitra escocesa, Nicola Sturgeon, el rotativo hace un juego de palabras en su titular: "Never mind Brexit, who won Legs-it!", que significa "No importa el Breixti, ganaron las piernas".

Las parlamentarias laboristas Harriet Harman e Yvette Cooper fueron de las primeras en criticar la portada cuando empezó a circular en las redes el lunes por la ncohe."Estamos en 2017. Dos mujeres están decidiendo si el Reino Unido seguirá existiendo y la noticia son sus extremidades inferiores. Obviamente", escribió Cooper.

It's 2017. Two women's decisions will determine if United Kingdom continues to exist. And front page news is their lower limbs. Obviously pic.twitter.com/AMp0YvtISa — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) 27 de marzo de 2017

El actual líder laborista, Jeremy Corbyn, subrayó que este sexismo "debe pasar a la historia" y su antecesor, Ed Miliband, tuitetó:" Los años 50 llamaron y pidieron su título". El exportavoz de Tony Blair, Alastair Campbell, calificó al periódico de "escoria total".

It's 2017. This sexism must be consigned to history. Shame on the Daily Mail. pic.twitter.com/V3RpFSgfnO — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 27 de marzo de 2017

En las páginas interioes el tabloide, hay más referencias a las piernas de las dos mujeres. Así, la columnista Sarah Vine titula: "¿Las mejores armas a su alcance? ¡Aquellos alfileres!". Veine se refiere además a las piernas de Sturgeon como "más coquetas, atravesadas con tanta tentación ... un intento directo de seducción ".