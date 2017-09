"Compartir información a tiempo hubiera salvado vidas"

A juicio del comisario europeo de Interior, Dimitrios Avramopoulos, los recientes atentados cometidos en suelo europeo han vuelto a demostrar que el intercambio de información entre las autoridades policiales, servicios de inteligencia, responsables judiciales y Estados miembros es clave para combatir el terrorismo. “Atentados como el de Barcelona y Turku, Londres, Estocolmo o Berlín demuestran, sin ninguna duda, que en algunos de estos atentados un intercambio de información efectivo y a tiempo podría haber salvado vidas”, ha advertido durante una comparecencia ante el Parlamento Europeo sobre inter-operabilidad de bases de datos e intercambio de información en la UE.

Y un elemento crucial en esa cooperación, ha insistido, es la confianza. “Necesitamos construir un clima de confianza y pedir a los Estados miembros que la demuestren”, ha defendido sin entrar a valorar casos concretos como el acceso directo de los Mossos d’Esquadra a las bases de datos de Europol. Un impedimento que sí ha denunciado la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes. “¿Qué pasa con las barreras políticas y no técnicas de la interoperabilidad? Tengamos en cuenta los atentados de Barcelona. Los Mossos no tuvieron acceso a la información de los organizadores del atentado. Fueron otros Estados miembros los que facilitaron esa información a través de Europol. Ese es el problema, los obstáculos que existen en los Estamos miembros y también entre los Estados miembros a la hora de compartir información”, ha denunciado.

Avramopoulos, que ha esquivado esta polémica, se ha limitado a explicar que la UE ya dispone de suficientes instrumentos y sistemas de intercambio de información, pero ha recordado que los Estados deben “utilizar mejor” los mecanismos existentes. “El año pasado, tras las duras lecciones aprendidas por los ataques terroristas, vimos que se han ido utilizando más estos sistemas, especialmente el SIS (Sistema de Información de Schengen). Es positivo, pero hay que hacer más, y cuando digo más no me refiero a una proliferación de sistemas de información. Queremos que se haga un mejor uso de los sistemas que tenemos y cerrar lagunas”, ha reivindicado en línea con la opinión generalizada de los eurodiputados de la comisión de libertades civiles. "Compartir información de las diferentes bases de datos es algo totalmente necesario. No podemos permitir una situación en la que algunas fuerzas de seguridad no cuentan con alguna información por formalismos de seguridad y tengan lagunas", ha opinado la eurodiputada conservadora polaca Barbara Kudrycka.

UNA INTELIGENCIA EUROPEA

Aunque la seguridad nacional es una competencia exclusiva de los Estados miembros, el responsable de Interior de la Comisión Europea también ha abogado por poner en marcha una vieja idea a la que se resisten muchas capitales: un sistema de inteligencia europeo. “Ha llegado la hora de ser ambicioso, superar los tabús del pasado y trabajar para crear un sistema de inteligencia o de información europeo”, ha reivindicado. Avramopoulos ha admitido que cuando lanzó la idea hace dos años se topó con un muro de incomprensión, pero ha opinado que tras los duros atentados de los últimos dos años la UE está “más preparada para hablar de este tema” porque “si hubiese colaboración quizás algunos acontecimientos tan trágicos podrían haberse predecido y evitado”, ha insistido.