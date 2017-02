Cinco temas sobre la mesa entre la UE y Estados Unidos

TERRORISMO Y SEGURIDAD

Se trata de uno de los ámbitos que más preocupan a ambos lados del Atlántico y un área donde la cooperación puede resultar más beneficiosa dada la amenaza del terrorismo yihadista, que se ha cebado en los últimos meses con Europa pero que no ha dejado de mirar nunca hacia EEUU. Además, y pese a los mensajes iniciales de Trump, la nueva Administración sigue siendo un aliado fiel dentro de la OTAN.

'BREXIT' E INTEGRACIÓN EUROPEA

El primer político de la UE en visitar a Donald Trump en su torre de Manhattan nada más ganar las elecciones en noviembre del 2016 fue el euroescéptico Nigel Farage. El detalle no pasó desapercibido a nadie y poco después comenzaban los ataques contra la integración europea y a favor del 'brexit', que se han multiplicado en las ultimas semanas ante la pasividad de los dirigentes europeos.

COMERCIO/PROTECCIONISMO

Una de las primeras decisiones que ha adoptado Trump nada más asumir las riendas es dar un viraje de 180 grados a la política comercial norteamericana. Ha sacado a Estados Unidos del acuerdo transpacífico de libre comercio y ha dado por muerto el TTIP que negociaba la administración de Barack Obama con la UE. Un repliegue proteccionista que la UE quiere aprovechar para reforzar sus lazos comerciales en el mundo.

VALORES EUROPEOS

Donald Trump no lleva ni tres semanas en la Casa Blanca y sus valores y principios no han dejado de chocar con los de la Unión Europea, especialmente en materia de derechos humanos. No llevaba ni una semana en la presidencia cuando se pronunciaba a favor de la tortura y poco más ha tardado en desafiar a México con la construcción de un muro y el veto a los ciudadanos de siete países musulmanes.

ULTRADERECHA Y RUSIA

La Unión Europea, y especialmente algunos estados miembros como Francia, miran con especial recelo al apoyo de la Administración Trump a los partidos ultraderechistas, como al Frente Nacional de Marine Le Pen, y a los vínculos con Rusia pese las críticas que Washington ha vertido en los últimos días por Ucrania. Y de hecho, el responsable de dirigir la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, es conocido como el amigo de Vladimir Putin.