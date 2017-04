Boris Johnson asegura que "Gibraltar no está en venta"

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, ha reiterado su apoyo este domingo a Gibraltar. "Gibraltar no está en venta. Gibraltar no se puede negociar. Gibraltar no será saldado", ha dicho el ministro al diario Sunday Telegraph.

La Unión Europea (UE) asumió las tesis de España sobre la colonia en la negociación del 'brexit' y esgrimió el posible veto de España siTheresa May y Mariano Rajoy no se ponen de acuerdo previamente sobre el futuro de la Roca.

En el diario, Johnson insiste en que la política de su Gobierno "permanece fija y firme". "La soberanía de Gibraltar no puede ser cambiada sin el consentimiento formal del Reino Unido y del pueblo de Gibraltar", declara.

Además, agrega: "El estatuto de Gibraltar no ha cambiado desde 1713. La adhesión del Reino Unido al mercado común en 1973, cuando España aún no era miembro, no hacía ninguna diferencia. No tiene que ser diferente ahora", completa.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, criticó el viernes la propuesta de España como "innecesaria, injustificada e inaceptable".