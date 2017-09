Berlusconi desafía su inhabilitación y anuncia que se presentará a las elecciones

Rejuvenecido y más delgado. A sus 81 años, Silvio Berlusconi ha anunciado este domingo su deseo de volver a ser el candidato de Forza Italia, para las elecciones generales del próximo mes de marzo. Berlusconi aseguró que participará en la próxima campaña aunque no llegue a tiempo la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre su inhabilitación para ejercer cargos políticos.

"Yo no sé si el Tribunal europeo llegará a tiempo, pero participaré en la campaña electoral como siempre he hecho", explicó Berlusconi en una intervención en Fiuggi (centro de Italia) durante un acto de su partido en el que participó el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que expresó su apoyo al magnate.Tajani aseguró en su intervención que Forza Italia no deberá elegir su candidato a presidente del Gobierno porque "ya hay uno y se llama Silvio Berlusconi".

Berlusconi fue condenado en el 2003 por fraude fiscal y desde entonces está inhabilitado a ejercer cualquier cargo público por lo que no podría ser candidato para las próximas elecciones previstas en febrero del 2018. El tres veces presidente del Gobierno presentó entonces un recurso al Tribunal de Estrasburgo para que se revocase esa condena.

"Fui condenado por una acusación absurda, una sentencia que todos consideraban imposible y que llegó con la complicidad de las fuerzas de la izquierda y los magistrados. Espero que Europa me devuelva completamente el honor para poder presentarme a los italianos con el programa de un hombre honesto. Pero con tribunal o sin tribunal os prometo que participaré en la campaña", agregó. Por el momento, las encuestas dan a la coalición de derechas formada por Forza Italia, la Liga Norte y Hermanos de Italia un 35% de intención de voto.

Los medios de comunicación italianos aseguran que, ante la imposibilidad de que Berlusconi se presente, Forza Italia podría presentar a Tajani como su candidato a unas posibles primarias de la coalición de centroderecha.

Al respecto, Berlusconi mandó un mensaje al líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, que hoy se presentó como candidato a presidente en la fiesta anual de su partido: "Respetamos sus ideas, pero que sepan que el centroderecha lo hemos creado nosotros y siempre hemos tenido un líder capaz de realizar un programa".

Berlusconi aseguró que solo quien está representado en el Partido Popular Europeo ganará las elecciones, pues "la izquierda está en crisis en toda Europa y los partidos populistas, o rebeldes, no han ganado en ninguna parte". En su intervención, el exprimer ministro italiano ha expresado un enorme sentimiento europeísta, asegurando que es partidario de más Europa y afirmando que ve muy difícil abandonar el euro.