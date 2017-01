Baja asistencia en la investidura de Donald Trump

Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, no hay discusión. Pero si el acto de investidura sirve para analizar la popularidad del nuevo presidente, parece que el mandatario numero 45 de la historia del país no es el que despierta mayor simpatía. Basta con una fotografía comparativa del año 2009 durante la primera investidura de Barack Obama y otra en el mismo lugar y a la misma hora durante la proclamación de Trump para comprobarlo.

Todavía no hay cifras oficiales de asistencia, pero según el Metro de Washington, desde las 11 de la mañana del día de la toma de posesión del cargo, se registraron 193.000 viajes. En la primera investidura de Obama hubo 513.000 movimientos y 317.000 en la segunda del ya expresidente de los Estados Unidos.

Metro Ridership: As of 11am, 193k trips taken so far today. (11am 1/20/13 = 317k, 11am 1/20/09 = 513k, 11am 1/20/05 = 197k) #wmata