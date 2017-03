Un avión se estrella en Sudán del Sur y sobreviven las 49 personas que iban a bordo

Los 49 pasajeros y miembros de la tripulación del avión de la compañía South Supreme Airlines que se ha estrellado este martes al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Wau, situada en el noroeste de Sudán del Sur, han sobrevivido al accidente. En total 37 personas han resultado heridas y de todas ellas solo una permanecía todavía en el hospital.

No están claras aún las causas del siniestro, aunque todo apunta a un fallo técnico o a una negligencia. "Lo que ha ocurrido es que al aterrizar, el avión golpeó a un camión de bomberos que estaba aparcado en el aeropuerto para actuar en casos de emergencia", ha explicado Pascal Ladu, responsable de prensa de la Cruz Roja en Sudán del Sur. "Después, las llamas han envuelto al avión y los pasajeros han huido del aparato", ha añadido.

En el momento del aterrizaje las condiciones metereológicas no eran buenas. "La visibilidad no era buena. Creo que el piloto no vio bien la pista", ha indicado Paul Charles, un ingeniero del aeropuerto. El avión procedía de Juba, la capital de Sudán del Sur.