El autor del atentado de Londres se cambió dos veces de nombre tras convertirse al islam

El autor del atentado del miércoles ante el Parlamento británico, identificado por las autoridades como Khalid Masood, nació un 25 de diciembre con el nombre de Adrian Elms, según revela este viernes el tabloide 'The Sun'.

El agresor, abatido por agentes tras apuñalar mortalmente al policíaKeith Palmer, era británico, nacido en Kent, sureste de Inglaterra, con antecedentes penales, y pasó años mudándose a varios lugares del Reino Unido bajo distintas identidades. Según el citado periódico, el agresor, de 52 años, era hijo de madre soltera, tenía esposa y era padre de tres hijos. El autor del atentado vivía enBirmingham, el vivero del extremismo islámico en el Reino Unido.

Su carrera delictiva, indica el diario, empezó en 1983 y fue condenado por agresión violenta y posesión de armas, por lo que pasó años en tres centros penitenciarios: la prisión de Lewes, en East Sussex (sureste de Inglaterra); la de Wayland, en Norfolk (este inglés), y la de Ford, en West Sussex (sureste del país).

De acuerdo con un documento sobre el historial de Masood al que 'The Sun' dice haber tenido acceso, en su currículum, el agresor figura como maestro de inglés con experiencia laboral en el sector educativo en Arabia Saudí y en la localidad inglesa de Luton. Sin embargo, según los medios, parece que Masood nunca trabajó como maestro en ningún colegio estatal inglés.Tras una conversión al islam, el autor del atentado cambió su nombre por Khalid Choudry y despuésKhalid Masood.

En los últimos años residía en el condado de West Midlands, centro de Inglaterra, si bien vivió también en Londres, Sussex (sur inglés) y en la ciudad de Luton (a las afueras de la capital).

El periódico 'The Sun' también publica este viernes imágenes y un vídeo aéreo en que se ve el momento en el que las fuerzas del orden sacan con rapidez, en un vehículo oficial, a la primera ministra británica, Theresa May, del Parlamento cuando se producía el ataque. May había participado en la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes.

El miércoles por la tarde, el atacante atropelló con su vehículo a unos viandantes que estaban en el puente de Westminster, antes de estrellar el vehículo contra las verjas del Parlamento.

Después se bajó de su coche, corrió hacia la entrada del edificio parlamentario, donde apuñaló a Keith Palmer y, cuando se disponía a atacar a otro agente, fue abatido a tiros por la Policía.

Las víctimas de Masood suman hasta ahora cuatro al fallecer anoche un hombre de 75 años que estaba muy grave, según las autoridades, que no han facilitado la identidad de esta persona.

Además de este hombre y del policía Keith Palmer, murieron en el ataque la mujer de origen español Aysha Frade, de 43 años, y el turista estadounidense Kurt Cochran, de 54.