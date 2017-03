Atentado de Londres: las imágenes de la evacuación de Theresa May

La primera ministra británica, Theresa May, que se encontraba en el Parlamento de Westminster cuando se produjo el atentado, fue evacuada por los servicios de seguridad en el momento en que se detectó que estaba habiendo un incidente en la zona. El diario británico 'The Sun' ha tenido acceso a las imágenes del momento en que la primera ministra abandona el edificio acompañada por agentes de seguridad y se sube a un coche, un Jaguar plateado, que la llevaría discretamente a su residencia de Downing Street. 'The Telegraph' publica asimismo una versión reducida de esas imágenes: