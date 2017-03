Aparece un tiburón toro en una carretera australiana arrastrado por el ciclón 'Debbie'

Un tiburón toro aparece en una carretera rural de una pequeña ciudad de Queensland, en Australia, a unos 10 kilómetros de la costaarrastrado por las fuertes olas y la tormenta provocadas por el ciclón tropical 'Debbie', que ha tocado tierra entre las localidades de Bowen y Airlie, en la costa este australiana.

Los servicios de emergencia de Queensland tuitearon un par de imágenes del cadáver del animal en medio de la carretera y el siguiente mensaje: "¿Creen que es seguro meterse en el agua? Piénsenlo dos veces! Un tiburón toro ha aparecido en Ayr. Apártense de las inundaciones".

Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG