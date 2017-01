Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta con la palabra "resist" cerca de la Casa Blanca

Siete activistas de la ONG ecologista Greenpeace se han subido este miércoles a una grúa situada a unas pocas manzanas de la Casa Blanca para protestar contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y colgar una pancarta.

Los activistas, que se han encaramado a una grúa de más de 80 metros ubicada en una zona de obras, pretendían exhibir un mensaje de protesta escrito en un pancarta, según ha explicado Travis Nichols, un portavoz de la organización.

300 feet above the #WhiteHouse @greenpeaceusa activists have deployed a hand painted love letter to the people #lookup #resist #resistoften pic.twitter.com/XAP20AAMia

Tras los hechos, la Policía de Washington ha asegurado que, aunque respeta "el derecho de todo el mundo a protestar", iniciativas de este tipo son consideradas "peligrosas" e "ilegales" y como tal, han requerido la intervención de sus efectivos. Las fuerzas de seguridad han cortado la zona para tratar de descolgar la pancarta con la palabra "resist" de la grúa y evitar que nadie resultara herido.

LIVE: Watch @nancypili from the top of the crane: “We have to PUSH BACK, we can’t just accept this!” https://t.co/m8HJqRBY1t #ResistOften pic.twitter.com/HusqeZ6AOp