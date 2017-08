La actitud de Trump en la crisis con Corea del Norte desconcierta al mundo

Nadie puede decir a ciencia cierta cuál es la estrategia de Donald Trump para lidiar con Corea del Norte. Peor aún: ni siquiera se puede asegurar que el presidente de Estados Unidos tenga un planteamiento estratégico para abordar la última crisis abierta entre los dos países.

Los intensificados cruces de asaltos verbales y amenazas por ambas partes en los últimos días parecen dirigirles a un enfrentamiento bélico de consecuencias impredecibles pero temibles en todos los escenarios. Impera el desconcierto, dentro y fuera de EEUU, especialmente ante los mensajes contradictorios que han emanado de la Administración de Washington.

Tras los furiosos tuits, las violentas declaraciones y los intimidatorios comunicados oficiales de los dos líderes, no obstante, laten otras acciones y realidades que apuntan a que la apuesta por la vía diplomática mantiene su prioridad.

Un canal secreto de comunicación

La agencia AP ha revelado este viernes que poco después de la toma de posesión de Trump se reabrió un canal secreto de comunicación directa entre Washington y Pyongyang. Aunque se usó intermitentemente en Administraciones previas, se cerró en los últimos siete meses de la presidencia de Barack Obama tras otra crisis por sanciones impuestas a Corea de Norte.

Aunque los estadounidenses que Pyongyang mantiene presos han sido el foco principal de las conversaciones que mantienen con regularidad Joseph Yun, el encargado en Washington de política norcoreana, y Pak Song Il, un diplomático en la misión ante la ONU del régimen de Kim Jong-un, el diálogo abarca las deterioradas relaciones bilaterales también. Y pese a que su principal logro de momento sea permitir la conversación directa entre Washington y Pyongyang, se considera como potencial base para siquiera empezar a hablar sobre negociaciones.

Es a ese canal secreto al que pareció referirse el secretario de Estado, Rex Tillerson, cuando aseguró el fin de semana pasado en Filipinas que EEUU “tiene otros medios de comunicación abiertos para ellos, para escucharles si quieren hablar”. Y su uso da indicios de una relación más pragmática que la que Trump y Kim muestran en público, en la que lo que lanzan al mundo es un mensaje de recrudecido enfrentamiento.

Como en una película

El mandatario estadounidense ha reforzado ese mensaje este viernes con un tuit en el que ha asegurado que “las soluciones militares están totalmente listas, aseguradas y cargadas”, una expresión que popularizó John Wayne en la película ‘Arenas sangrientas’, sobre la batalla de Iwo Jima.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!